Che tra LeBron James e Anthony Davis, compagni di squadra per oltre cinque anni ai Lakers e protagonisti della vittoria del titolo nel 2020, ci fosse un sentimento di profonda amicizia non è una novità. I due, separatisi dopo la trade che lo scorso febbraio aveva portato Luka Doncic a Los Angeles e mandato AD a Dallas, hanno poi condiviso ieri la medesima citazione sui loro profili Instagram. E, come era inevitabile, sono subito partite le voci che vorrebbero imminente una reunion, forse proprio in maglia Mavs

Quando in ballo c’è LeBron James ogni mossa, ogni frase, ogni uscita pubblica viene inevitabilmente analizzata e interpretata. Succede ormai da vent’anni e nel corso del tempo il super veterano ha più volte dato dimostrazione di saper comunicare in maniera a volte criptica e a volte più esplicita i propri sentimenti e le proprie idee . Ecco perché ieri, quando sul suo profilo Instagram e su quello dell’ex compagno Anthony Davis sono comparse due citazioni identiche (“ Diventare la versione migliore di te stesso comporta dire molte volte addio ”), tifosi, appassionati e addetti ai lavori si sono subito scatenati.

LeBron, Davis e un possibile futuro di nuovo insieme

I due, LeBron e AD, hanno condiviso cinque anni abbondanti ai Lakers e sono e rimangono gli uomini simbolo dell’ultimo titolo vinto dai gialloviola nella Bolla di Orlando nel 2020. La trade che lo scorso febbraio ha sconvolto tutto il mondo del basket portando Luka Doncic a Los Angeles e spedito Davis a Dallas li ha dunque separati, ma non sembra aver messo fine al loro rapporto di amicizia. Come se non bastasse, poi, tutta l’estate è stata caratterizzata dalle voci che vorrebbero James poco convinto della sua permanenza ai Lakers e tra le possibili eventuali destinazioni del super veterano Dallas è stata spesso tra le più gettonate. Ecco perché la condivisione pressoché contemporanea della stessa citazione, forse un commento alla trade di cui sopra, forse un indizio di cosa potrebbe accadere in futuro, ha da subito dato nuovamente corpo ai rumors di una possibile reunion tra LeBron e Davis.