All’inizio della nuova stagione NBA mancano ancora più di due mesi, ma il calendario della regular season è già definito. Si parte il prossimo 21 ottobre con il doppio confronto tra i Thunder campioni in carica e i Rockets e tra i due super veterani LeBron James e Steph Curry e si viaggia fino alla primavera del 2026 passando per appuntamenti ormai tradizionali come il Christmas Day, le Emirates NBA Cup e il Martin Luther King Jr. Day