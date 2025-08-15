NBA, ecco il calendario della stagione 2025-26: tutte le sfide da non perdere
All’inizio della nuova stagione NBA mancano ancora più di due mesi, ma il calendario della regular season è già definito. Si parte il prossimo 21 ottobre con il doppio confronto tra i Thunder campioni in carica e i Rockets e tra i due super veterani LeBron James e Steph Curry e si viaggia fino alla primavera del 2026 passando per appuntamenti ormai tradizionali come il Christmas Day, le Emirates NBA Cup e il Martin Luther King Jr. Day
- La regular season 2025-26, e quindi anche la caccia ai Thunder campioni, si apre il 21 ottobre prossimo e si concluderà il 12 aprile 2026. In mezzo tanti appuntamenti imperdibili e come sempre tante partite dalle mille emozioni
- Il 21 ottobre alza il sipario sulla stagione 2025-26
- Cooper Flagg è stato scelto alla prima posizione del Draft, Dylan Harper alla seconda e i due si troveranno faccia a faccia alla loro prima partita ufficiale in NBA il prossimo 22 ottobre. Era dal 1966 che le prime due scelte al Draft non si affrontavano al loro esordio
- Lo scorso giugno è stata una battaglia conclusasi solo a gara-7 e Thunder e Pacers torneranno ad affrontarsi in quella che sarà la prima rivincita delle Finals già in programma il 23 ottobre
- Alla sua terza edizione, la Emirates NBA Cup vedrà ancora una volta impegnate tutte e 30 le squadre nella fase a gruppi che prenderà il via il 31 ottobre e coronerà la vincitrice nella ormai consueta formula di Final Four in programma sempre a Las Vegas tra il 13 e il 16 dicembre
- L'avventura di Kevin Durant a Phoenix non è finita benissimo, anzi. E il 24 novembre il veterano torna in casa dei Suns con la maglia di Houston in un'appuntamento molto atteso
- Appuntamento che è ormai tradizione e del tutto imperdibile, il Christmas Day tornerà ad animare la giornata di Natale anche quest’anno con sfide dal fascino del tutto particolare
- Altro appuntamento divenuto ormai tradizionale nel quale la NBA onora la memoria di Martin Luther King Jr. nella ricorrenza del Martin Luther King Jr. Day, previsto per il 19 gennaio 2026
- Il ritorno a Dallas dopo la clamorosa trade che lo scorso febbraio l'aveva portato ai Lakers è già andato in scena ad aprile, ma l'impressione è che per Luka Doncic ogni partita giocata in casa dei Mavs sarà speciale. Proprio come quella in programma il prossimo 24 gennaio del 2026
- Come ormai da tradizione, l'ultima giornata della regular season 2025-26, in programma per il 12 aprile del 2026, vedrà scendere in campo tutte e 30 le squadre e, come è già successo più volte in passato, proprio le ultime sfide potrebbero decidere il tabellone del play-in e dei playoff