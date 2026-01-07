All-Star Game, i giocatori più votati: CLASSIFICA

Offerte Sky
All-Star Game 2026, i giocatori più votati: Doncic e Antetokounmpo in vetta. CLASSIFICA

La NBA ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui voti dei tifosi per i titolari del prossimo All-Star Game, che si terrà a Los Angeles nel weekend dal 13 al 15 gennaio. Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo guidano le preferenze dei tifosi, che conteranno per il 50% nella definizione dei titolari (l'altro 50% è diviso equamente tra giocatori e media). Quest'anno debutterà il nuovo formato con un triangolare tra due rappresentative USA e una del Resto del Mondo: le votazioni si concluderanno il prossimo 14 gennaio

