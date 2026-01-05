Offerte Sky
NBA, OKC frena ormai da 10 partite: il problema dei Thunder è prima di tutto l’attacco

Fino a metà dello scorso dicembre i Thunder erano stati gli assoluti dominatori della stagione NBA, tanto che in molti davano quasi come scontato il bis del titolo vinto a giugno contro Indiana. Nelle ultime dieci partite, però, Oklahoma City ha subito una frenata evidente e, a osservare le statistiche di squadra, il problema per Shai Gilgeous-Alexander e compagni sembra essere prima di tutto l’attacco

