NBA, OKC frena ormai da 10 partite: il problema dei Thunder è prima di tutto l’attacco
Fino a metà dello scorso dicembre i Thunder erano stati gli assoluti dominatori della stagione NBA, tanto che in molti davano quasi come scontato il bis del titolo vinto a giugno contro Indiana. Nelle ultime dieci partite, però, Oklahoma City ha subito una frenata evidente e, a osservare le statistiche di squadra, il problema per Shai Gilgeous-Alexander e compagni sembra essere prima di tutto l’attacco
- 24-2
- 6-4
- 119. 8 (5° di tutta la NBA)
- 116.2 (15° di tutta la NBA)
- 103.4 (1° di tutta la NBA)
- 107.1 (1° di tutta la NBA)
- 61.7% (3° di tutta la NBA)
- 59.1% (11° di tutta la NBA)
- 2.20 (2° di tutta la NBA)
- 2.02 (9° di tutta la NBA)