Durante l’amichevole contro la Lettonia, a metà del 3° quarto Luka Doncic, nel tentativo di difendere su un attacco in transizione da parte degli avversari, è andato a sbattere contro un compagno e si è rialzato avvertendo un forte dolore al ginocchio destro. Accompagnato negli spogliatoi dallo staff medico della nazionale slovena, il playmaker dei Lakers è poi riuscito a tornare brevemente in camp. Per Doncic si tratterebbe solo di una contusione e la sua presenza a Eurobasket non sarebbe in dubbio
Aveva saltato l’amichevole precedente contro la Lituania, ma in quella di ieri sera contro l’ex compagno ai tempi di Dallas Kristaps Porzingis Luka Doncic sembrava voler recuperare il tempo perso. All’intervallo lungo, infatti, il tabellino personale della stella dei Lakers recitava già 26 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. Non solo, Doncic, apparso in forma eccellente, provava a dare il suo contributo anche in difesa, notoriamente non proprio la specialità della casa, e proprio in un’azione nella metà campo amica, a metà del 3° quarto, faceva trattenere il fiato ai suoi tanti tifosi. Nel tentativo di difendere su un attacco in transizione da parte degli avversari, infatti, la stella dei Lakers andava inavvertitamente a sbattere su un compagno prima di cadere a terra e quindi di rialzarsi con un forte dolore al ginocchio destro.
Solo uno spavento per Luka
Riaccompagnato subito negli spogliatoi dallo staff medico della nazionale slovena, a Doncic veniva fortunatamente diagnosticata solo una contusione al ginocchio destro e, pochi minuti dopo, il giocatore faceva la sua comparsa a bordo campo. Tenuto precauzionalmente in panchina di fatto per tutto il resto della partita, Doncic non riusciva a evitare la sconfitta 100-88, la quarta in quattro amichevoli per la sua Slovenia. La buona notizia, però, è che il problema al ginocchio è apparso da subito lieve e, salvo complicazioni al momento non pronosticabili, non dovrebbe in alcun modo metterne in dubbio la presenza a Eurobasket 2025.