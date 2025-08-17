Durante l’amichevole contro la Lettonia, a metà del 3° quarto Luka Doncic, nel tentativo di difendere su un attacco in transizione da parte degli avversari, è andato a sbattere contro un compagno e si è rialzato avvertendo un forte dolore al ginocchio destro. Accompagnato negli spogliatoi dallo staff medico della nazionale slovena, il playmaker dei Lakers è poi riuscito a tornare brevemente in camp. Per Doncic si tratterebbe solo di una contusione e la sua presenza a Eurobasket non sarebbe in dubbio