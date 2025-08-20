Era nell’aria da qualche tempo e ora è ufficiale: tra poco più di due settimane sarà Shaquille O’Neal a introdurre Dwight Howard nella Basketball Hall Of Fame. Le carriere dei due, protagonisti di un rapporto personale caratterizzato da alti e bassi, hanno seguito percorsi simili, con gli esordi a Orlando e quindi la conquista della vetta della NBA con la maglia dei Lakers e ora Shaq, che aveva fatto il suo ingresso nella Hall Of Fame nel 2016, accompagnerà Howard sul palco a Springfield

Avversari, per diversi anni, rivali sotto canestro e protagonisti di carriere con diversi punti in comune: i percorsi di Shaquille O’Neal e Dwight Howard erano destinati a incrociarsi. Uomini simbolo di versioni dei Magic arrivate vicine a vincere il titolo, Shaq e Howard condividono anche l’aver trovato il successo con la maglia dei Lakers e, con diversi alti e bassi, sono stati protagonisti di un rapporto personale mai banale. Ora, però, gli eventuali screzi e le provocazioni reciproche, sono alle spalle. Sarà infatti proprio O’Neal, che nel 2016 aveva ricevuto lo stesso onore, a introdurre Howard nella Basketball Hall Of Fame nel primo weekend di settembre. Un’accoppiata quasi naturale, quella tra due dei centri più dominanti nella storia della NBA, e che però, proprio per i precedenti di cui sopra, potrebbe riservare battute e momenti divertentisul palco del Naismith Memorial di Springfield.