Tatum e un percorso da vivere giorno per giorno

“Il recupero dall’infortunio è una noia” ha confessato Tatum, “faccio le stesse cose ogni giorno per sei giorni alla settimana, ma almeno ora sono riuscito a togliere il tutore”. Alla buona notizia, poi, l’ex Duke ha aggiunto la convinzione di essersi messo alle spalle il periodo più difficile: “Le prime settimane dopo l’infortunio sono state probabilmente le più difficili della mia vita fin qui”. I miglioramenti mostrati già in queste settimane, però, paiono aver convinto Tatum di essere sulla strada giusta: “Devo solo essere resiliente, prendendo ciò che devo fare e ciò che mi succede giorno per giorno”. L’idea, o forse è meglio dire la speranza, è che il futuro porti a un riscatto non troppo lontano: “Mi aspettano giorni migliori, ho accettato ciò che mi è successo e sto facendo tutto ciò che è nelle mie possibilità per tornare il giocatore che ero prima dell’infortunio”.