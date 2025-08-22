Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, accusa shock per il padre di Jaylen Brown: tentato omicidio a Las Vegas

NBA

Quenton M. Brown, padre della stella dei Celtics Jaylen Brown, è stato arrestato nella giornata di martedì scorso a Las Vegas e si trova ora in prigione in attesa di processo per tentato omicidio. Secondo l’accusa, una banale lite in un parcheggio si sarebbe trasformata in una colluttazione violentissima in cui il genitore del giocatore avrebbe più volte accoltellato un uomo che, dopo essere stato sottoposto a un’operazione d’urgenza, sarebbe ora fuori pericolo

Notizia shock in casa Brown, dove Quenton, padre di Jaylenstella dei Celtics e MVP delle Finals poco più di un anno fa, è stato arrestato martedì scorso a Las Vegas e si trova attualmente detenuto nel carcere di Clark County in attesa di essere processato per un’accusa gravissima: tentato omicidio. All’origine dell’accaduto ci sarebbe stato un banale battibecco in un parcheggio, generato dal fatto che Brown avrebbe urtato la macchina della vittima nell’aprire la portiera del suo SUV per scendere. Stando all’accusa, la lite sarebbe velocemente diventata molto violenta e il padre di Jaylen avrebbe più volte pugnalato la vittima nella schiena. L’avvocato di Brown sostiene invece che sia stato il suo cliente ad essere attaccato per primo e quindi ad agire per autodifesa. Nel frattempo, la vittima, operata d’urgenza in un ospedale cittadino, non sarebbe in pericolo di vita. Il giudice, in attesa della seconda udienza del processo, in programma martedì prossimo, ha stabilito nella somma di 300.000 dollari la cauzione per Brown

NBA: Altre Notizie

Accusa di tentato omicidio per il padre di Brown

NBA

Quenton M. Brown, padre della stella dei Celtics Jaylen Brown, è stato arrestato nella giornata...

Chicago: il 24 gennaio si ritira la maglia di Rose

NBA

L’annuncio della decisione, più volte auspicata da tifosi e appassionati, di ritirare la maglia...

Tatum prosegue il recupero, ora è senza tutore

NBA

Infortunatosi negli ultimi minuti di gara-4 della serie di playoff poi persa dai suoi Celtics...

Hall Of Fame: Shaq introdurrà Dwight Howard

NBA

Era nell’aria da qualche tempo e ora è ufficiale: tra poco più di due settimane sarà Shaquille...

Giddey: i Bulls offrono 20 milioni all’anno

NBA

Josh Giddey, arrivato a Chicago da Oklahoma City la scorsa estate, a due mesi dall’apertura del...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS