Notizia shock in casa Brown, dove Quenton, padre di Jaylen, stella dei Celtics e MVP delle Finals poco più di un anno fa, è stato arrestato martedì scorso a Las Vegas e si trova attualmente detenuto nel carcere di Clark County in attesa di essere processato per un’accusa gravissima: tentato omicidio. All’origine dell’accaduto ci sarebbe stato un banale battibecco in un parcheggio, generato dal fatto che Brown avrebbe urtato la macchina della vittima nell’aprire la portiera del suo SUV per scendere. Stando all’accusa, la lite sarebbe velocemente diventata molto violenta e il padre di Jaylen avrebbe più volte pugnalato la vittima nella schiena. L’avvocato di Brown sostiene invece che sia stato il suo cliente ad essere attaccato per primo e quindi ad agire per autodifesa. Nel frattempo, la vittima, operata d’urgenza in un ospedale cittadino, non sarebbe in pericolo di vita. Il giudice, in attesa della seconda udienza del processo, in programma martedì prossimo, ha stabilito nella somma di 300.000 dollari la cauzione per Brown.