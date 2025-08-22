NBA, tra mercato e Draft: quale squadra ha avuto l’estate migliore? LA CLASSIFICA
Scelte al Draft, firme in free agency, scambi, conferme con prolungamento di contratto, cambi in panchina: l’estate della NBA, come ormai da tradizione, è stata molto movimentata. E tra le trenta squadre, chi ha fatto meglio? Vincitori e vinti della offseason messi in fila da ‘The Athletic’ nel power ranking che vede anche diverse sorprese
- C’è chi, come Houston ma non solo, ha piazzato colpi di mercato tramite trade, c’è chi ha fatto il pieno al Draft e chi invece ha provato a rimpolpare il roster firmando i migliori free agent sul mercato. Altri, invece, sono riusciti a combinare poco oppure, per scelta o per necessità, si sono indeboliti nelle ultime settimane. Ecco, secondo ‘The Athletic’, chi ha fatto meglio nell’estate della NBA