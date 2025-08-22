Esplora tutte le offerte Sky
NBA, tra mercato e Draft: quale squadra ha avuto l’estate migliore? LA CLASSIFICA

NBA fotogallery
31 foto

Scelte al Draft, firme in free agency, scambi, conferme con prolungamento di contratto, cambi in panchina: l’estate della NBA, come ormai da tradizione, è stata molto movimentata. E tra le trenta squadre, chi ha fatto meglio? Vincitori e vinti della offseason messi in fila da ‘The Athletic’ nel power ranking che vede anche diverse sorprese

Chi ha vinto il mercato estivo? LA CLASSIFICA

NBA

Scelte al Draft, firme in free agency, scambi, conferme con prolungamento di contratto, cambi in...

31 foto

Eurobasket: i 10 giocatori migliori secondo ‘ESPN’

NBA

Tra meno di una settimana prenderà il via la nuova edizione della massima competizione...

21 foto

Il meglio degli ultimi 25 anni: giocatori e coach

NBA

Dopo aver messo in fila i tre quintetti con i migliori giocatori dell’ultimo quarto di secolo,...

28 foto

Flagg rookie dell’anno? Ecco chi potrebbe batterlo

NBA

È stato scelto alla primissima posizione dell’ultimo Draft, è considerato da molti come un...

15 foto

La ‘classe del 2010’: rimane solo Paul George

NBA

La notizia è di ieri: John Wall, prima scelta nel 2010, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni....

11 foto

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...