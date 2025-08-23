I progetti cinematografici che ruotano attorno alla figura di Kobe Bryant sono diversi e hanno iniziato a circolare a partire dalla scomparsa della leggenda dei Lakers nel gennaio del 2020, ma ora uno di questi progetti pare poter prendere corpo. Un biopic dal titolo provvisorio di ‘With The 8th Pick’ starebbe infatti per entrare in produzione e racconterebbe le vicende, per molti versi ancora oggi misteriose, che al Draft del 1996 hanno portato Kobe a vestire la maglia gialloviola

Nella lunga storia di Kobe Bryant, tragicamente chiusasi il 26 gennaio del 2020, le vicende misteriose non mancano. Nessuna, però, pare avere il fascino di quella che ha definito il percorso con cui un Kobe nemmeno diciottenne è finito ai Lakers al Draft del 1996. Sembrano pensarla così anche i cineasti Alex Sohn e Gavin Johannsen, che stando a quanto riportato da ‘Deadline’ avrebbero ottenuto l’approvazione da parte di Warner Bros per la produzione di un biopic incentrato proprio su quella vicenda. Il punto di vista attraverso cui vengono raccontata la curiosa successione di fatti che ha portato Bryant a vestire il glialloviola traspare già dal titolo, per ora provvisorio, ‘With The 8th Pick’. Già, perché a quel Draft gli allora New Jersey Nets avevano l’8^ scelta assoluta e puntavano proprio sul figlio di Jelly Bean.