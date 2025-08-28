Lo ha firmato il fratello del campione degli Spurs, Scott, e avrà la sua première mondiale al festival di Austin, in Texas. Promette di essere un "ritratto intimo" di uno dei giocatori più riservati e meno intelligibili della storia recente della lega. Ma anche uno dei più forti di sempre

Tutto in famiglia, verrebbe da dire. Perché il documentario che vuole raccontare la vita di Tim Duncan debutta in Texas (all’Austin Film Festival) ed è firmato dal fratello della superstar dei San Antonio Spurs, Scott Duncan. Si intitola “The boy from St. Croix”, il luogo delle Isole Vergini che ha dato i natali all’ex nuotatore caraibico che poi ha scritto la storia della NBA, e si preannuncia essere “un ritratto intimo in cui, dopo aver tenuto a distanza per anni il mondo esterno”, l’ex n°21 nero-argento “riflette sulla sua carriera, sul suo impatto sul gioco e sul rapporto mai interrotto con l’isola delle sue origini”. Sempre parco di parole e rivelazioni nel corso della sua carriera – che lo ha visto vincere 5 titoli NBA, 3 premi di MVP delle Finals e 2 titoli di MVP NBA, in 19 anni in maglia Spurs – ora forse sul grande schermo si potrà scoprire di più di uno dei più forti giocatori della storia NBA.