Con ogni probabilità dovrà stare fuori per tutta la prossima stagione, ma Tyrese Haliburton non ha alcun rimpianto per la scelta di giocare gara-7 con il rischio di infortunarsi. Nonostante la rottura del tendine d’Achille rimediata nell’atto finale della sfida contro i Thunder, infatti, la stella di Indiana ha confessato che rifarebbe tutto da capo e raccontato di una telefonata molto particolare con Kevin Durant arrivata proprio durante le ultime Finals
L’epilogo è stato di certo diverso da quello immaginato da Tyrese Haliburton alla vigilia di gara-7 delle ultime Finals, con l’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il campo già nel 1° quarto e la conseguente sconfitta costata il tanto agognato primo titolo nella loro storia ai Pacers. Non solo, la rottura del tendine d’Achille rimediata contro i Thunder lo scorso 22 giugno con ogni probabilità terrà ferma la stella di Indiana per tutta la prossima stagione. Eppure, Haliburton, che già in gara-5 della serie con Oklahoma City aveva subito un infortunio muscolare al polpaccio, non rimpiange affatto la scelta di aver giocato le due partite successive pur conscio del forte rischio di incorrere in un ulteriore problema fisico ben più grave. Anzi, ospite del podcast di Logan Paul, l’ex Sacramento, ha confermato che rifarebbe tutto da capo e ha anche raccontato di una telefonata molto speciale arrivata proprio in quei giorni così delicati.
Tyrese, KD e una decisione presa per amore del gioco
“Dopo l’infortunio al polpaccio di gara-5 molti amici molto stretti e diversi famigliari mi hanno consigliato di mollare” ha raccontato Haliburton, e quando l’interlocutore gli chiede se nel frattempo abbia rimpianto la decisione di non ascoltare quei consigli e quindi giocare ha risposto con un secco “Hell no!”. Non solo, svelando un retroscena fin qui rimasto segreto, Haliburton ha anche rivelato di aver telefonato a Kevin Durant dopo gara-5, chiedendogli se avesse rimpianto la decisione di giocare alle Finals nonostante un infortunio molto simile a quello del playmaker dei Pacers, poi costato anche all’allora stella di Golden State la rottura del tendine d’Achille. “Lui mi ha detto di non aver mai rimpianto quella scelta, e anche se non avrei forse comunque cambiato idea, le parole di KD mi hanno fatto sentire ancora più sicuro di ciò che volevo fare”.