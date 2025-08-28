L’epilogo è stato di certo diverso da quello immaginato da Tyrese Haliburton alla vigilia di gara-7 delle ultime Finals , con l’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il campo già nel 1° quarto e la conseguente sconfitta costata il tanto agognato primo titolo nella loro storia ai Pacers . Non solo, la rottura del tendine d’Achille rimediata contro i Thunder lo scorso 22 giugno con ogni probabilità terrà ferma la stella di Indiana per tutta la prossima stagione . Eppure, Haliburton , che già in gara-5 della serie con Oklahoma City aveva subito un infortunio muscolare al polpaccio , non rimpiange affatto la scelta di aver giocato le due partite successive pur conscio del forte rischio di incorrere in un ulteriore problema fisico ben più grave . Anzi, ospite del podcast di Logan Paul, l’ex Sacramento , ha confermato che rifarebbe tutto da capo e ha anche raccontato di una telefonata molto speciale arrivata proprio in quei giorni così delicati .

Tyrese, KD e una decisione presa per amore del gioco

“Dopo l’infortunio al polpaccio di gara-5 molti amici molto stretti e diversi famigliari mi hanno consigliato di mollare” ha raccontato Haliburton, e quando l’interlocutore gli chiede se nel frattempo abbia rimpianto la decisione di non ascoltare quei consigli e quindi giocare ha risposto con un secco “Hell no!”. Non solo, svelando un retroscena fin qui rimasto segreto, Haliburton ha anche rivelato di aver telefonato a Kevin Durant dopo gara-5, chiedendogli se avesse rimpianto la decisione di giocare alle Finals nonostante un infortunio molto simile a quello del playmaker dei Pacers, poi costato anche all’allora stella di Golden State la rottura del tendine d’Achille. “Lui mi ha detto di non aver mai rimpianto quella scelta, e anche se non avrei forse comunque cambiato idea, le parole di KD mi hanno fatto sentire ancora più sicuro di ciò che volevo fare”.