A quasi due mesi dal tremendo infortunio arrivato durante le prime battute di gara-7 delle Finals, Tyrese Haliburton si mostra molto ottimista sui progressi fatti per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille. La stella dei Pacers è già in grado di camminare senza l’ausilio di stampelle e nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere in grado anche di liberarsi del tutore e tornare quindi a indossare normalmente un paio di scarpe

La data è indimenticabile e, purtroppo per lui non per i motivi che avrebbe voluto: 22 giugno 2025. In quella sera, poco dopo un inizio molto promettente per i suoi Pacers in gara-7 delle FinalsTyrese Haliburton si rompeva il tendine d’Achille della gamba destra e doveva quindi abbandonare la partita mentre Indiana abbandonava il sogno, tutt’altro che distante, di vincere il primo titolo della sua storia. La delusione, come ovvio, si sente ancora a quasi due mesi di distanza, ma l’ex Sacramento sembra invece assai contento dei progressi fatti fin qui nella prima parte del percorso di recupero che con ogni probabilità lo dovrebbe tenere fuori per tutta la prossima stagione. Parlando con un’emittente locale al suo camp in Wisconsin, Haliburton ha ammesso che “Ci sono stati giornate buone e giornate cattive”, ma che allo stesso tempo “finalmente riesco a camminare senza stampelle e questo mi esalta”.

Haliburton e la prospettiva futura

Tornare al 100% dopo un infortunio del genere richiede un periodo di tempo molto lungo, di solito un anno” ha poi dichiarato la stella dei Pacers ai margini del suo camp, “ma ogni piccolo progresso che compio mi infonde fiducia”. Il primo obiettivo, ovvero scendere sul parquet per partecipare al suo camp in mezzo a tanti giovani aspiranti cestisti senza l’ausilio di stampelle, infatti, è stato raggiunto, ma Haliburtonguarda già oltre. L’idea, ribadita con tanto di post sui suoi social, è quella di liberarsi anche del tutore che attualmente cautela la parte bassa della sua gamba destra e quindi tornare a calzare un paio di scarpenel giro di due settimane. Un altro passo in avanti verso quello che resta l’obiettivo finale: “Quando avrò recuperato al 100%, la caccia al titolo ricomincerà”. 

