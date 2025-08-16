A quasi due mesi dal tremendo infortunio arrivato durante le prime battute di gara-7 delle Finals, Tyrese Haliburton si mostra molto ottimista sui progressi fatti per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille. La stella dei Pacers è già in grado di camminare senza l’ausilio di stampelle e nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere in grado anche di liberarsi del tutore e tornare quindi a indossare normalmente un paio di scarpe

La data è indimenticabile e, purtroppo per lui non per i motivi che avrebbe voluto: 22 giugno 2025. In quella sera, poco dopo un inizio molto promettente per i suoi Pacers in gara-7 delle Finals, Tyrese Haliburton si rompeva il tendine d’Achille della gamba destra e doveva quindi abbandonare la partita mentre Indiana abbandonava il sogno, tutt’altro che distante, di vincere il primo titolo della sua storia. La delusione, come ovvio, si sente ancora a quasi due mesi di distanza, ma l’ex Sacramento sembra invece assai contento dei progressi fatti fin qui nella prima parte del percorso di recupero che con ogni probabilità lo dovrebbe tenere fuori per tutta la prossima stagione. Parlando con un’emittente locale al suo camp in Wisconsin, Haliburton ha ammesso che “Ci sono stati giornate buone e giornate cattive”, ma che allo stesso tempo “finalmente riesco a camminare senza stampelle e questo mi esalta”.