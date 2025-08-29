Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, Doc Rivers: "Rubo schemi dal basket europeo, amo il movimento"

Ad assistere all’esordio di Giannis Antetokounmpo a Eurobasket 2025 c’era anche Doc Rivers, che insieme al suo braccio destro Darvin Ham è volato fino a Cipro per assistere alle prime gare della sua superstar. Rivers ha visto da vicino il suo miglior giocatore realizzare 31 punti contro l’Italia all’esordio, commentando così ai microfoni di BasketNews. “È sempre bello vedere Giannis giocare, poi siamo a Cipro, perciò va tutto molto bene” ha detto, rivelando che rimarrà qualche giorno prima di ripartire. “Amo guardare il movimento di uomini e palla che c’è nel basket europeo. Rubo sempre qualche schema per riproporlo poi quando torno a casa. Le giocate al gomito sono quelle che apprezzo di più”. Sul coinvolgimento di Giannis ha parlato soprattutto Ham: “Qui cerca di coinvolgere i suoi compagni di squadra e permettere ai suoi compagni di squadra di aiutarlo. È più orientato alla squadra, ci sono più schemi, qui è diverso. Non giocano così velocemente come noi nella NBA, ma nella NBA il suo Usage Rate è fuori scala. Ha costantemente la palla tra le mani, quindi un ruolo un po' diverso. Giannis fa un ottimo lavoro nell’includere i suoi compagni di squadra, permettendo che le cose avvengano da sole. Con noi, deve essere Superman".

