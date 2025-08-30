Che i giocatori della NBA, e a maggior ragione quelli che a buon titolo si possono fregiare dell’appellativo di stelle, nutrano uno spirito competitivo indomabile è cosa alquanto nota. E avrebbe dovuto saperlo anche Barry Bowdre Jr., preside e direttore sportivo della Wheeler, scuola superiore con sede a Marietta in Georgia. Già, perché nella giornata di ieri la scuola ha accolto il ritorno di quello che è diventato il suo ex alunno più famoso, il campione NBA con i Celtics Jaylen Brown. Brown, che proprio alla Wheeler aveva mosso i primi passi sul parquet ormai più di dieci anni fa, ha trovato a sfidarlo proprio il preside, che nella palestra dell’istituto ha colto un momento di gloria difendendo sull’MVP delle Finals 2024 e riuscendo addirittura a rubargli la palla. Brown, però, come detto, non è tipo da lasciar perdere quando si tratta di sfide sul campo, e nell’azione successiva non ha affatto esitato ed è andato a schiacciare in testa al malcapitato preside.