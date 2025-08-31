Ieri la sua Germania ha colto la terza vittoria in tre partite giocate a Eurobasket, conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale, e contro la Lituania Dennis Schroeder è stato ancora una volta grande protagonista. Ad accompagnarne la prestazione da 26 punti e 6 assist, però, sono purtroppo anche arrivati gli insulti a sfondo razzista da parte di alcuni spettatori presenti alla Tampere Deck Arena

Sul campo non c’è stato molto da dire, perché la sua Germania ha travolto anche la Lituania per 107-88, conquistando così la terza vittoria in tre partite a Eurobasket e la qualificazione agli ottavi di finale, e Dennis Schroeder è stato ancora una volta il leader della Nationalmannschaft con una prestazione da 26 punti, 6 assist e 4 palle recuperate. A rendere amaro un pomeriggio che avrebbe dovuto essere invece più che felice per il nuovo giocatore dei Sacramento Kings, però, è stato quanto successo sugli spalti della Tampere Deck Arena. Già dal primo tempo della gara, infatti, il giocatore tedesco di origini gambiane è stato oggetto di insulti a sfondo chiaramente razzista. Stando a quanto riportato dalla federazione cestistica tedesca, i due autori, apparentemente lituani, sarebbero stati individuati e quindi espulsi dal palazzetto.