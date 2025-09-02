Giannis salta la sfida alla Bosnia per infortunio

Come ben sanno i tifosi dei Milwaukee Bucks, ogni tanto Giannis Antetokounmpo deve gestire il suo fisico supersonico - e in particolare un ginocchio che da diverso tempo gli dà fastidio. È questa infatti la motivazione che ha portato il fenomeno della nazionale greca a saltare la sua seconda partita su quattro a Eurobasket, rimanendo fuori dalla sfida alla Bosnia. Antetokounmpo, dopo averne messi 31 all'esordio contro l'Italia, aveva saltato la partita contro Cipro - nella quale la Grecia non aveva avuto comunque nessun problema contro i deboli padroni di casa a Limassol - ed è poi sceso in campo nella partita contro la Georgia chiudendo con 27 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi tirando 9/11 dal campo. Si tratta con ogni probabilità di una scelta precauzionale da parte di coach Vassilis Spanoulis, anche perché la Grecia con tre vittorie nelle prime tre partite è già sicura del passaggio agli ottavi di finale.