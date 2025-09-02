Giannis salta la sfida alla Bosnia per infortunio

Dopo aver già saltato la partita contro Cipro, Giannis Antetokounmpo ha dato forfait anche nella sfida contro la Bosnia per un dolore al ginocchio. Una scelta probabilmente precauzionale, anche perché gli ellenici sono già sicuri del passaggio del turno dopo aver vinto le prime tre partite
Come ben sanno i tifosi dei Milwaukee Bucks, ogni tanto Giannis Antetokounmpo deve gestire il suo fisico supersonico - e in particolare un ginocchio che da diverso tempo gli dà fastidio. È questa infatti la motivazione che ha portato il fenomeno della nazionale greca a saltare la sua seconda partita su quattro a Eurobasket, rimanendo fuori dalla sfida alla Bosnia. Antetokounmpo, dopo averne messi 31 all'esordio contro l'Italia, aveva saltato la partita contro Cipro - nella quale la Grecia non aveva avuto comunque nessun problema contro i deboli padroni di casa a Limassol - ed è poi sceso in campo nella partita contro la Georgia chiudendo con 27 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi tirando 9/11 dal campo. Si tratta con ogni probabilità di una scelta precauzionale da parte di coach Vassilis Spanoulis, anche perché la Grecia con tre vittorie nelle prime tre partite è già sicura del passaggio agli ottavi di finale.