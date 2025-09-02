Italia-Spagna LIVE dalle 20.30 su Sky Sport Basket

La Grecia, sconfitta nel pomeriggio dalla Bosnia, ha perso l'occasione di assicurarsi il primo posto nel gruppo C. La Georgia ha superato Cipro salendo a quota 6 (2 vittorie e 2 sconfitte), affiancando così la Bosnia a quota 6 (2 vittoria, 2 sconfitte). Italia e Spagna sono appaiate a quota 5 punti: chi vince non solo passa il turno, ma ha buone chance di poter superare la Grecia e arrivare prima nel gruppo. Già eliminata Cipro (4 partite, 4 sconfitte).