Italia-Spagna LIVE dalle 20.30 su Sky Sport Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco si giocano il primo posto nel girone C di Eurobasket con la Spagna di Sergio Scariolo: chi vince stacca il biglietto per gli ottavi e se la gioca per la testa della classifica con la Grecia. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (205) e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita e collegamenti da Limassol per le interviste
in evidenza
Eurobasket, Italia-Spagna alle 20.30
Benvenuti al liveblog che seguirà la quarta partita dell’Italia agli Europei di basket 2025. L’avversario di oggi è la Spagna, con la palla a due prevista per le ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
La situazione nel girone C dell’Italia
La Grecia, sconfitta nel pomeriggio dalla Bosnia, ha perso l'occasione di assicurarsi il primo posto nel gruppo C. La Georgia ha superato Cipro salendo a quota 6 (2 vittorie e 2 sconfitte), affiancando così la Bosnia a quota 6 (2 vittoria, 2 sconfitte). Italia e Spagna sono appaiate a quota 5 punti: chi vince non solo passa il turno, ma ha buone chance di poter superare la Grecia e arrivare prima nel gruppo. Già eliminata Cipro (4 partite, 4 sconfitte).
Come cambia l'offerta basket su Sky quest'anno
Con Eurobasket si apre una grande stagione di pallacanestro su Sky Sport: per le prossime tre stagioni su Sky e NOW torna la Serie A di basket, compresi playoff, Supercoppa Italiana e Coppa Italia; l’Eurolega e l’Eurocup in esclusiva; e le nuove sfide della NBA. Tutto da seguire su Sky Sport Basket, il nuovissimo canale sul 205
Costruire sui successi contro Georgia e Bosnia
Per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è quello di confermare le belle vittorie conquistate contro Georgia e Bosnia, entrambe frutto di un ottimo secondo tempo nelle due metà campo3
Occhi puntati sui fratelli Hernangomez
La Spagna è campione in carica, anche se la squadra di Scariolo sembra avere meno talento rispetto a diverse avversarie. A guidarla sono i fratelli Hernangomez, Willy (miglior marcatore di squadra a 14.3 punti di media) e Juancho (10 punti e 4.7 rimbalzi a partita), che danno profondità alle Furie Rosse sotto canestro
Il ritorno di Simone Fontecchio
Dopo una brutta serata con la Grecia e una discreta con la Georgia, contro la Bosnia Simone Fontecchio ha fatto quello che ha voluto, travolgendo gli avversari con una prestazione storica. I suoi 39 punti rappresentano infatti un record per un italiano a Eurobasket, nonché la sesta miglior prova di sempre nella storia del basket azzurro
Santi Aldama, il giocatore di maggior talento
Il giocatore di riferimento per gli spagnoli è però il lungo dei Memphis Grizzlies Santi Aldama, autore finora di 13 punti, 5 rimbalzi e il 38% da tre punti in questo Eurobasket. Su di lui dovranno concentrarsi le maggiori attenzioni della difesa azzurra, oltre a non perdere di vista Dario Brizuela (11.3 punti di media con il 44% da tre punti)
Tutto il programma di Eurobasket
Oggi in campo i gironi C e D, con sei partite in programma
Tutti i risultati e le classifiche
I gironi A e B hanno concluso le loro quarte partite: ecco come è andato finora l’europeo di pallacanestro
Le squadre già qualificate
I primi verdetti degli Europei vedono qualificate agli ottavi Turchia, Serbia e Lettonia dal girone A; Germania, Lituania e Finlandia dal B; Grecia dal C e Polonia dal D