Da queste parti è abitudine definirli ‘tiri dell’Ave Maria’, proprio perché la loro probabilità di andare a segno equivale più o meno all’imperscrutabilità dell’esito generato da una preghiera. Il problema, per la NBA , è che ultimamente in una determinata situazione, nel particolare al termine dei primi tre quarti di gioco , i protagonisti in campo non sembravano molto propensi a far partire le loro ‘Ave Maria’ . Il motivo? Molto semplice : considerata la bassissima possibilità di segnare, molti giocatori preferiscono non provarci nemmeno per non sporcare le loro statistiche individuali . Per quanto ovviamente legittimo, si tratta in maniera evidente di un atteggiamento non in linea con lo spirito del gioco , e per porvi un argine la NBA ha deciso di cambiare una regola ormai consolidata .

Cosa cambierà dalla prossima stagione

Ad annunciare la modifica della regola per la prossima stagione è stato il Board of Governors, riunitosi ieri a New York: ogni tiro da più di undici metri dal canestro nei tre secondi finali dei primi tre quarti di partita, qualora non dovesse andare a segno sarà conteggiato solo come errore di squadra e non rientrerà nelle statistiche individuali del giocatore che se l’è preso. Secondo i dati forniti da ‘SportRaadar’, nella scorsa stagione i tiri di quel tipo sono stati realizzati con una percentuale complessiva del 4% e gli specialisti in materia sono risultati Steph Curry con quattro ‘Ave Maria’ mandati a segno e Nikola Jokic con tre.