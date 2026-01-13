Nella notte i suoi Lakers hanno perso malamente a Sacramento, rovinando così quella che per LeBron James poteva essere una serata davvero da ricordare. Contro la squadra con cui aveva fatto il suo esordio nell’ormai lontano 2003, il super veterano ha infatti per la prima volta indossato un patch speciale che ne celebra le 23 stagioni in NBA e che sembra proprio destinato a diventare un cimelio ambitissimo per i collezionisti

Non ha portato granché fortuna, perché a Sacramento è arrivata una sconfitta tanto inaspettata quanto amara per i suoi Lakers, ma nella gara disputata nella notte buona parte dell’attenzione è stata comunque puntata sulla canotta di LeBron James. A partire dalla sfida sul campo della squadra contro cui aveva fatto il suo esordio assoluto in NBA nell’ormai lontano 2003, infatti, il super veterano ha iniziato ad indossare un patch speciale che ne celebra la 23^ stagione da professionista. Un patch che, su questo non c’è dubbio, è destinato a diventare oggetto ambitissimo tra i collezionisti appassionati di basket e non solo.