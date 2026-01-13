Offerte Sky
NBA, LeBron e un patch speciale sulla maglia per celebrare la sua 23^ stagione nella lega

NBA

Nella notte i suoi Lakers hanno perso malamente a Sacramento, rovinando così quella che per LeBron James poteva essere una serata davvero da ricordare. Contro la squadra con cui aveva fatto il suo esordio nell’ormai lontano 2003, il super veterano ha infatti per la prima volta indossato un patch speciale che ne celebra le 23 stagioni in NBA e che sembra proprio destinato a diventare un cimelio ambitissimo per i collezionisti

Non ha portato granché fortuna, perché a Sacramento è arrivata una sconfitta tanto inaspettata quanto amara per i suoi Lakers, ma nella gara disputata nella notte buona parte dell’attenzione è stata comunque puntata sulla canotta di LeBron James. A partire dalla sfida sul campo della squadra contro cui aveva fatto il suo esordio assoluto in NBA nell’ormai lontano 2003, infatti, il super veterano ha iniziato ad indossare un patch speciale che ne celebra la 23^ stagione da professionista. Un patch che, su questo non c’è dubbio, è destinato a diventare oggetto ambitissimo tra i collezionisti appassionati di basket e non solo.

LeBron_patch
Topps

Un patch da collezione per celebrare LeBron e la sua carriera

Il patch, che oltre a riportare il 23numero di maglia storico di James e numero delle stagioni in NBA sulle spalle della stella dei Lakers, riporta anche i colori delle altre due squadre in cui LeBron ha militato, Cleveland e Miami, e la silhouette che lo riprende nell’ormai classico rituale prepartita con il lancio del gesso dalle mani. Un patch che James indosserà in ciascuna delle partite rimanenti da qui al termine della regular season e che dopo ogni singola partita verrà scucito e inviata alla Topps, azienda leader nel settore delle card da collezione, che provvederà quindi ad autenticarli tutti e a inserirli per l’appunto in apposite card. Ed è facile prevedere che le fortunate card con il patch speciale di LeBron diventeranno presto cimeli da collezione.

Approfondimento

Alcaraz, allenamento con la maglia di LeBron James

