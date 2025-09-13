Tumore al cervello per l’ex NBA Jason Collins

La famiglia di Jason Collins ha annunciato che l’ex giocatore NBA è entrato in cura per un tumore al cervello, come scritto in un comunicato diramato dalla lega. "Jason e la sua famiglia accolgono il vostro sostegno e le vostre preghiere e chiedono gentilmente privacy mentre dedicano la loro attenzione alla salute e al benessere di Jason", ha scritto la famiglia di Collins. Collins si è ritirato nel 2014 dopo una carriera di 13 anni vestendo la maglia dei New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards e di nuovo ai Nets dopo essersi trasferiti a Brooklyn. Nel 2013 ha annunciato di essere gay, diventando il primo atleta apertamente omosessuale a giocare in uno qualsiasi dei quattro principali campionati sportivi nordamericani, ricoprendo un ruolo da ambasciatore per la lega negli ultimi anni. "Mandiamo il nostro amore e sostegno a @jasoncollins98 e alla sua famiglia" hanno postato i Nets sui social media.