Tumore al cervello per l’ex NBA Jason Collins

L'ex giocatore NBA Jason Collins è entrato in cura per un tumore al cervello, come ha annunciato la sua famiglia attraverso un comunicato affidato alla lega. Collins, dopo una lunga carriera NBA, nel 2013 aveva annunciato di essere gay, il primo atleta apertamente omosessuale in una lega major dello sport USA
La famiglia di Jason Collins ha annunciato che l’ex giocatore NBA è entrato in cura per un tumore al cervello, come scritto in un comunicato diramato dalla lega. "Jason e la sua famiglia accolgono il vostro sostegno e le vostre preghiere e chiedono gentilmente privacy mentre dedicano la loro attenzione alla salute e al benessere di Jason", ha scritto la famiglia di Collins. Collins si è ritirato nel 2014 dopo una carriera di 13 anni vestendo la maglia dei New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards e di nuovo ai Nets dopo essersi trasferiti a Brooklyn. Nel 2013 ha annunciato di essere gay, diventando il primo atleta apertamente omosessuale a giocare in uno qualsiasi dei quattro principali campionati sportivi nordamericani, ricoprendo un ruolo da ambasciatore per la lega negli ultimi anni. "Mandiamo il nostro amore e sostegno a @jasoncollins98 e alla sua famiglia" hanno postato i Nets sui social media.