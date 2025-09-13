Quando comincerà la sua 23^ stagione in NBA, LeBron James aggiungerà un nuovo record alla sua lunghissima lista di primati, visto che mai nessuno nella storia ha disputato così tante stagioni in carriera. Una longevità che lo ha portato a giocare insieme e contro a una quantità spropositata di giocatori, considerando anche che praticamente per tutta la sua carriera ci sono state 30 squadre nella lega. L’account X @NBACrazyStats ne ha trovata una veramente folle: in totale James ha giocato insieme o contro ben 1.822 giocatori, pari al 36.4% dei 5.002 che sono scesi in campo nella storia del gioco. Avete letto bene: James ha giocato insieme o contro più di un terzo di tutti i giocatori mai transitati su un campo NBA negli ultimi 80 anni. Volete anche sapere chi lo ha dovuto incrociare più volte? L’avversario che ha affrontato di più è Andre Iguodala per un totale di 70 occasioni diverse, anche se in attività ci sono ancora Al Horford (68 incontri, terzo all-time dietro Paul Pierce a 69) e DeMar DeRozan a 60 (quinto alle spalle di David West a 63) che potrebbero raggiungerlo. Se si parla di compagni, invece, nessuno può neanche andare vicino a Zydrunas Ilgauskas, che ha condiviso il campo con il Re in ben 641 partite, staccando nettamente Anderson Varejao (499), James Jones (401) e Dwyane Wade (371).