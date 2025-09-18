Durante un dialogo che coinvolgeva anche l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, Steve Kerr è tornato a parlare dei conflitti che nascono negli spogliatoi delle squadre e che possono sfociare anche in confronti maneschi. Secondo il coach degli Warriors, a Golden State episodi del genere accadono due o tre volte a stagione e sono del tutto normali

Che sull’argomento sia uno dei massimi esperti al mondo non ci sono dubbi, perché tra cazzotti ricevuti (e ritornati) a sua maestà Michael Jordan ai tempi in cui giocava ai Bulls e la pesantissima vicenda tra Draymond Green e Jordan Poole che si è trovato a dover gestire più di vent’anni dopo da allenatore di Golden State Steve Kerr sa il fatto suo quanto a scazzottate tra compagni. E se poco prima della stagione 2022-23, quando in maniera mai chiarita il video del pugno sferrato da Green a Poole aveva fatto il giro del mondo, aveva ammesso come l’alterco violento non era riuscito a trovare uno sbocco felice, rovinando tutta l’annata e in parte il futuro degli Warriors, ora sulle risse tra compagni in generale Kerr sembra avere un’opinione tutto sommato positiva.