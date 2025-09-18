Ieri era arrivata la notizia di un suo cameo, ovviamente virtuale, all’interno della serie animata ‘Futurama’, e ora Victor Wembanyama sembra avviato ad avere un cartone animato tutto dedicato a lui. Stando a quanto riportato da ‘Variety’, infatti, PGS Entertainment e TF1 sono al lavoro su ‘Alien Dunk’, serie a metà tra la commedia e la fantascienza che ha al centro un personaggio modellato proprio sulle fattezze della giovane stella degli Spurs

Che Victor Wembanyama fosse un grande appassionato di fumetti e cartoni animati, specialmente nel genere della fantascienza, non è certo una novità, perché era stato proprio il giocatore a parlarne diffusamente in diverse occasioni. E, vista la crescente popolarità della giovane stella degli Spurs, questa passione non è passata inosservata nemmeno a chi nel settore opera da anni. Prima, per Wemby è arrivata la comparsata, ovviamente virtuale, all’interno della serie ‘Futurama’, creazione di Matt Groening, firma storica anche de ‘I Simpsons’, giunta alla sua tredicesima. E ora, in patria, PGS Entertainment e TF1 hanno unito le forze per dar vita ad un progetto che vede proprio Victor al centro.