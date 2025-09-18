Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Wemby ora diventa a tutti gli effetti un cartone animato: arriva ‘Alien Dunk’

NBA
PGS Entertainment 2025

Ieri era arrivata la notizia di un suo cameo, ovviamente virtuale, all’interno della serie animata ‘Futurama’, e ora Victor Wembanyama sembra avviato ad avere un cartone animato tutto dedicato a lui. Stando a quanto riportato da ‘Variety’, infatti, PGS Entertainment e TF1 sono al lavoro su ‘Alien Dunk’, serie a metà tra la commedia e la fantascienza che ha al centro un personaggio modellato proprio sulle fattezze della giovane stella degli Spurs

Che Victor Wembanyama fosse un grande appassionato di fumetti e cartoni animati, specialmente nel genere della fantascienza, non è certo una novità, perché era stato proprio il giocatore a parlarne diffusamente in diverse occasioni. E, vista la crescente popolarità della giovane stella degli Spurs, questa passione non è passata inosservata nemmeno a chi nel settore opera da anni. Prima, per Wemby è arrivata la comparsata, ovviamente virtuale, all’interno della serie ‘Futurama’, creazione di Matt Groening, firma storica anche de ‘I Simpsons’, giunta alla sua tredicesima. E ora, in patria, PGS Entertainment e TF1 hanno unito le forze per dar vita ad un progetto che vede proprio Victor al centro.

Wemby si trasforma in un cartone animato

Il titolo della serie, ‘Alien Dunk’, porta già un chiaro riferimento al soprannome guadagnato da Wembanyama(l’alieno) grazie alle sue doti fisiche e tecniche mai viste prima. E il personaggio principale della serie animata che verrà prodotta in Francia a realizzata da STIM Studio, che in curriculum vanta titoli di fama mondiale come ‘Garfield’ e ‘Tom & Jerry’, si chiamerà proprio Victor e avrà le fattezze del giocatore di San Antonio. “Sono felicissimo di essere coinvolto in ‘Alien Dunk’” ha dichiarato Wemby, “soprattutto perché mette insieme due cose che amo: il basket e lo spazio”. La trama principale di ‘Alien Dunk’, infatti, vede Victor impegnato insieme alla sorella Eve in una lega intergalattica denominata ‘Starball League’ e dal cui risultato dipende il mantenimento della pace nello spazio. E, in attesa di giocare in giro per i pianeti, più modestamente Wembanyama intanto si prepara ad una stagione NBA in cui è atteso ad un ruolo da assoluto protagonista. 

NBA, Wembanyama fa l'alieno in "Futurama"

