Se ne era parlato già un paio d’anni fa, e a diffondere la notizia era stato Ian Begley, insider del basket newyorkese con ottime fonti: i Knicks stavano considerando la possibilità di ritirare la maglia di Carmelo Anthony. A New York, d’altronde, ‘Melo ha trascorso sei stagioni e mezzo intensissime, diventando uno dei sette giocatori nella storia della franchigia a segnare più di 10.000 punti. Allora la discussione si era arenata per motivi mai chiariti, ma il recente ingresso di Anthony nella Basketball Hall of Fame, stando a Begley, avrebbe riacceso gli animi, trovando un vasto consenso in casa Knicks. L’ultima parola in merito, però, spetterà al proprietario James Dolan.