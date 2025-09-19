Entrato da poco nella Basketball Hall of Fame, Carmelo Anthony potrebbe prossimamente ricevere un altro omaggio atteso da tempo. Secondo quanto riportato dall’insider Ian Begley, infatti, l’ingresso di ‘Melo a Springfield avrebbe riattivato le discussioni in casa Knicks a proposito dell’eventuale ritiro della maglia indossata da Anthony durante la sua lunga permanenza a New York. E l’ultima parola parrebbe ora spettare al proprietario della franchigia James Dolan
Se ne era parlato già un paio d’anni fa, e a diffondere la notizia era stato Ian Begley, insider del basket newyorkese con ottime fonti: i Knicks stavano considerando la possibilità di ritirare la maglia di Carmelo Anthony. A New York, d’altronde, ‘Melo ha trascorso sei stagioni e mezzo intensissime, diventando uno dei sette giocatori nella storia della franchigia a segnare più di 10.000 punti. Allora la discussione si era arenata per motivi mai chiariti, ma il recente ingresso di Anthony nella Basketball Hall of Fame, stando a Begley, avrebbe riacceso gli animi, trovando un vasto consenso in casa Knicks. L’ultima parola in merito, però, spetterà al proprietario James Dolan.
I Knicks e una decisione non scontata
In teoria, quindi, ci sarebbero tutte le premesse affinché la canotta numero 7 di ‘Melo, al momento non indossata da nessuno degli elementi a roster dei Knicks, venga appesa sotto al soffitto del Madison Square Garden. Il punto, però, è che a New York non sembrano molto inclini a concedere tale onore alle proprie stelle, tanto che l’ultimo numero ritirato dai Knicks risale addirittura al 2003. Allora era stato il turno della canotta numero 33 di Patrick Ewing e, a dire il vero, non è che nei vent’anni successivi al Garden abbiano avuto la possibilità di godere delle giocate di grandi protagonisti. Con l’eccezione ovvia proprio di ‘Melo, per cui a New York potrebbero presto decidere di tornare a ritirare una maglia e un numero, in modo che appartenga per sempre a chi ha scritto una pagina della storia della squadra.