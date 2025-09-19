Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, i Knicks aprono al ritiro della maglia di ‘Melo: la decisione finale spetta a Dolan

NBA

Entrato da poco nella Basketball Hall of Fame, Carmelo Anthony potrebbe prossimamente ricevere un altro omaggio atteso da tempo. Secondo quanto riportato dall’insider Ian Begley, infatti, l’ingresso di ‘Melo a Springfield avrebbe riattivato le discussioni in casa Knicks a proposito dell’eventuale ritiro della maglia indossata da Anthony durante la sua lunga permanenza a New York. E l’ultima parola parrebbe ora spettare al proprietario della franchigia James Dolan

Se ne era parlato già un paio d’anni fa, e a diffondere la notizia era stato Ian Begley, insider del basket newyorkese con ottime fonti: i Knicks stavano considerando la possibilità di ritirare la maglia di Carmelo Anthony. A New York, d’altronde, ‘Melo ha trascorso sei stagioni e mezzo intensissime, diventando uno dei sette giocatori nella storia della franchigia a segnare più di 10.000 punti. Allora la discussione si era arenata per motivi mai chiariti, ma il recente ingresso di Anthony nella Basketball Hall of Fame, stando a Begley, avrebbe riacceso gli animi, trovando un vasto consenso in casa Knicks. L’ultima parola in merito, però, spetterà al proprietario James Dolan.

I Knicks e una decisione non scontata

In teoria, quindi, ci sarebbero tutte le premesse affinché la canotta numero 7 di ‘Melo, al momento non indossata da nessuno degli elementi a roster dei Knicks, venga appesa sotto al soffitto del Madison Square Garden. Il punto, però, è che a New York non sembrano molto inclini a concedere tale onore alle proprie stelle, tanto che l’ultimo numero ritirato dai Knicks risale addirittura al 2003. Allora era stato il turno della canotta numero 33 di Patrick Ewing e, a dire il vero, non è che nei vent’anni successivi al Garden abbiano avuto la possibilità di godere delle giocate di grandi protagonisti. Con l’eccezione ovvia proprio di ‘Melo, per cui a New York potrebbero presto decidere di tornare a ritirare una maglia e un numero, in modo che appartenga per sempre a chi ha scritto una pagina della storia della squadra. 

Approfondimento

Il quintetto ideale di ‘Melo? Quante sorprese

NBA: Altre Notizie

I Knicks aprono al ritiro della maglia di ‘Melo

NBA

Entrato da poco nella Basketball Hall of Fame, Carmelo Anthony potrebbe prossimamente ricevere un...

LeBron: "Il ritiro? Arriverà, ma non adesso"

NBA

In una lunga intervista concessa a ‘Complex’, LeBron James ha toccato diversi argomenti, tra cui...

Haliburton: "Mai più esultanze alla Reggie Miller"

NBA

Mentre recupera dalla rottura del tendine d’Achille, Tyrese Haliburton approfitta del tempo a...

Kerr: "Le risse in spogliatoio sono normali"

NBA

Durante un dialogo che coinvolgeva anche l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, Steve Kerr è...

Simmons si ritira? La risposta del giocatore

NBA

Tra i free agent che ancora non hanno un contratto, Ben Simmons è probabilmente quello con il...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS