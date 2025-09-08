Carmelo Anthony ha appena fatto il suo ingresso nella Basketball Hall of Fame di Springfield, e durante un evento curato da ‘Fanatics’ l’ex Knicks e Lakers ha trovato anche il tempo di rispondere alla classica domanda: qual è il tuo quintetto ideale? Solo che i cinque nomi scelti sono sorprendenti, così come faranno discutere le tante leggende escluse dallo starting five di ‘Melo

LA ‘CLASSE DEL 2025’ ENTRA NELLA HALL OF FAME: LE FOTO