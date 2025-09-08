NBA, il quintetto ideale di Carmelo Anthony? Tra nomi a sorpresa e tanti esclusi clamorosi
Carmelo Anthony ha appena fatto il suo ingresso nella Basketball Hall of Fame di Springfield, e durante un evento curato da ‘Fanatics’ l’ex Knicks e Lakers ha trovato anche il tempo di rispondere alla classica domanda: qual è il tuo quintetto ideale? Solo che i cinque nomi scelti sono sorprendenti, così come faranno discutere le tante leggende escluse dallo starting five di ‘Melo
LA ‘CLASSE DEL 2025’ ENTRA NELLA HALL OF FAME: LE FOTO
- Era solo questione di tempo, perché al netto del fatto di non essere mai riuscito a conquistare il titolo, la carriera di Carmelo Anthony è stata del tutto straordinaria. E sabato notte per ‘Melo è arrivata l’introduzione nella Basketball Hall of Fame
- Ospite di un evento organizzato da ‘Fanatics’, dopo essere ufficialmente entrato nella leggenda del basket a ‘Melo è stato chiesto di scegliere le sue cinque leggende preferite, ovvero il miglior quintetto di sempre secondo lui
- Derrick Rose
- Allen Iverson
- Tracy McGrady
- Kevin Garnett
- Shaquille O’Neal
- Lasciando perdere le leggende del passato, nella sua lunga carriera Anthony ha avuto modo di giocare con e contro a tantissime stelle di prima grandezza, ma nessuna di queste è finita nel suo quintetto ideale