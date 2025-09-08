Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, il quintetto ideale di Carmelo Anthony? Tra nomi a sorpresa e tanti esclusi clamorosi

NBA fotogallery
25 foto

Carmelo Anthony ha appena fatto il suo ingresso nella Basketball Hall of Fame di Springfield, e durante un evento curato da ‘Fanatics’ l’ex Knicks e Lakers ha trovato anche il tempo di rispondere alla classica domanda: qual è il tuo quintetto ideale? Solo che i cinque nomi scelti sono sorprendenti, così come faranno discutere le tante leggende escluse dallo starting five di ‘Melo

LA ‘CLASSE DEL 2025’ ENTRA NELLA HALL OF FAME: LE FOTO

 

ALTRE FOTOGALLERY

Il quintetto ideale di ‘Melo? Quante sorprese

NBA

Carmelo Anthony ha appena fatto il suo ingresso nella Basketball Hall of Fame di Springfield, e...

25 foto

Hall of Fame 2025: da LeBron a ‘Melo. LE FOTO

NBA

Nella notte è andata in scena la tradizionale cerimonia di introduzione nella Basketball Hall of...

13 foto

Quali stelle di oggi finiranno nella Hall of Fame?

NBA

Nel weekend in cui verrà introdotta nella Hall of Fame la classe del 2025 (Carmelo Anthony e...

50 foto

La trade per portare un’altra stella ai Lakers

NBA

L'attenzione, su entrambe le sponde dell'Atlantico, è rivolta a Eurobasket e alle tante stelle...

9 foto

Hall of Fame: il momento della 'classe del 2025'

NBA

Per Carmelo Anthony e Dwight Howard, così come per leggende della WNBA quali Sue Bird e Maya...

14 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...