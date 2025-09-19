In una lunga intervista concessa a ‘Complex’, LeBron James ha toccato diversi argomenti, tra cui la gestione delle sue finanze e il lungo rapporto con la moglie Savannah. Infine, il super veterano ha risposto anche all’immancabile domanda relativa al suo ritiro dal basket giocato. Un ritiro che, ammette la stella dei Lakers, si avvicina, ma che per il momento non è ancora in vista
Anche se è costantemente sotto la luce dei riflettori da ormai quasi un quarto di secolo, non capita spesso di sentire LeBron James aprirsi su temi di carattere anche molto privato e personale. La stella dei Lakersl’ha fatto in una lunga intervista concessa a ‘Complex’, affrontando questioni su cui di solito non si esprime con facilità. A partire dal rapporto con la moglie Savannah (“Come ogni relazione che dura da anni, il nostro matrimonio non è perfetto, ma se come abbiamo fatto noi due hai voglia di superare i momenti complicati e le avversità, poi ne vale la pena”) fino alla sua situazione finanziaria, in merito alla quale LeBron ha scherzato sostenendo di non avere affatto un patrimonio che va oltre il miliardo di dollari (“La verità è che ho solo 2.000 dollari sul mio conto, sono al verde!”). E, come era prevedibile, è arrivata la domanda sul suo possibile ritiro.
LeBron e il ritiro: arriverà, ma non adesso
Alla soglia dei 41 anni e in procinto di iniziare la sua 23^ stagione in NBA, nonché in scadenza di contratto nel giugno del prossimo anno, il tema di un possibile ritiro diventa quasi inevitabile per James. E ad alimentare le voci di un possibile addio al basket, poi, ci sono le tante attività parallele intraprese negli ultimi anni, tra cui la recente passione per il golf. Secondo LeBron, però, quanto avviene lontano dal parquet non va per forza interpretato come un segnale del suo distacco dal gioco. “Non voglio lasciare indizi di alcun tipo con le cose che faccio” ha risposto LeBron, “certo, il ritiro per me si avvicina, ma non è ancora arrivato il momento”.