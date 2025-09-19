In una lunga intervista concessa a ‘Complex’, LeBron James ha toccato diversi argomenti, tra cui la gestione delle sue finanze e il lungo rapporto con la moglie Savannah. Infine, il super veterano ha risposto anche all’immancabile domanda relativa al suo ritiro dal basket giocato. Un ritiro che, ammette la stella dei Lakers, si avvicina, ma che per il momento non è ancora in vista

Anche se è costantemente sotto la luce dei riflettori da ormai quasi un quarto di secolo, non capita spesso di sentire LeBron James aprirsi su temi di carattere anche molto privato e personale. La stella dei Lakersl’ha fatto in una lunga intervista concessa a ‘Complex’, affrontando questioni su cui di solito non si esprime con facilità. A partire dal rapporto con la moglie Savannah (“Come ogni relazione che dura da anni, il nostro matrimonio non è perfetto, ma se come abbiamo fatto noi due hai voglia di superare i momenti complicati e le avversità, poi ne vale la pena”) fino alla sua situazione finanziaria, in merito alla quale LeBron ha scherzato sostenendo di non avere affatto un patrimonio che va oltre il miliardo di dollari (“La verità è che ho solo 2.000 dollari sul mio conto, sono al verde!”). E, come era prevedibile, è arrivata la domanda sul suo possibile ritiro.