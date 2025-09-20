Ora che da fonti vicine alla squadra filtrano anche i tempi di assenza (otto settimane, due mesi) che terranno lontano Tyler Herro dai parquet NBA, la stella degli Heat vuol mettere in chiaro che l'operazione al piede sinistro a cui si è dovuto sottoporre non ha minimamente scalfito la fiducia in se stesso. Dal letto di ospedale, infatti, Herro ha già voluto mandare un messaggio (piuttosto colorito) al mondo: "Quando esco da questo letto di m***a sono pronto a fare a pezzi l'intera lega", ha scritto sui suoi social, postando una sua foto in ospedale con tanto di dito medio alzato, a sottolineare le intenzioni bellicose in vista del suo rientro. Che a questo punto potrebbe arrivare attorno a fine novembre, con coach Spoelstra costretto per il primo mese abbondante a dover rinunciare a una delle sue due superstar, il cui posto in quintetto potrebbe essere momentaneamente preso da Davion Mitchell.