L'intervento chirurgico al piede sinistro non ha evidentemente scalfito il morale del giocatore dei Miami Heat, che dal suo letto di ospedale manda un "bellicoso" messaggio al resto della lega
Ora che da fonti vicine alla squadra filtrano anche i tempi di assenza (otto settimane, due mesi) che terranno lontano Tyler Herro dai parquet NBA, la stella degli Heat vuol mettere in chiaro che l'operazione al piede sinistro a cui si è dovuto sottoporre non ha minimamente scalfito la fiducia in se stesso. Dal letto di ospedale, infatti, Herro ha già voluto mandare un messaggio (piuttosto colorito) al mondo: "Quando esco da questo letto di m***a sono pronto a fare a pezzi l'intera lega", ha scritto sui suoi social, postando una sua foto in ospedale con tanto di dito medio alzato, a sottolineare le intenzioni bellicose in vista del suo rientro. Che a questo punto potrebbe arrivare attorno a fine novembre, con coach Spoelstra costretto per il primo mese abbondante a dover rinunciare a una delle sue due superstar, il cui posto in quintetto potrebbe essere momentaneamente preso da Davion Mitchell.
Tyler Herro è reduce dalla sua prima convocazione all'All-Star Game, centrata grazie a una stagione che lo ha visto chiudere a quasi 24 punti di media (suo massimo in carriera) tirando con oltre il 47% dal campo (anche in questo caso percentuali mai raggiunte prima). Miami ha bisogno del suo leader: e il suo leader non vede già l'ora di rientrare, agguerrito più di prima.