Byron Scott, da giocatore, nei Lakers dello "Showtime", ha contribuito a scrivere pagine importanti nella storia della franchigia gialloviola (tre volte campione NBA durante gli anni '80). E mette subito in chiaro una cosa: "Io sono un grande fan di LeBron James, tanto per quello che è stato capace di fare in campo che per quello che fa fuori dal campo", dice l'ex guardia che volava in contropiede a raccogliere gli assist di Magic Johnson. Però Scott ha la sua chiara opinione su un tema che già fa discutere i tifosi di L.A.: al termine della sua carriera LeBron James si meriterà o meno una statua all'esterno della Crypto.com Arena insieme ai grandi dei Lakers? Scott la pensa così: "No, al momento nessuna statua. Un titolo NBA vinto in 7 anni ai Lakers non è abbastanza. Può meritarsela se ne vince un altro", argomenta l'ex giocatore di Pat Riley. "Ma se si guarda a tutti i campioni che oggi hanno una statua fuori dalla Crypto.com Arena sono giocatori che sono stati ai Lakers per tantissimi anni, a volte per tutta la loro carriera e sono stati capaci di vincere più di un titolo NBA. L'unica eccezione è Jerry West, ma West ha giocato tutta la sua carriera in gialloviola ed è riconosciuto da tutti come 'Mr. Logo' per un motivo".