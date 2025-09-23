Esplora tutte le offerte Sky
Mercato NBA, in arrivo quattro colpi di mercato per i Golden State Warriors

NBA
©Getty

Secondo quanto riportato dall'insider NBA Marc Stein, in arrivo sulla Baia ci sarebbe - oltre ad Al Horford, De'Anthony Melton e Gary Payton II - anche il fratello minore di Steph Curry, Seth, l'anno scorso agli Hornets. Ma prima c'è da risolvere il caso Kuminga

Mentre rimane da sciogliere il nodo Kuminga, nei corridoi NBA prende sempre più piede la voce che vuole i Golden State Warriors pronti ad assicurarsi quattro rinforzi appena si metterà un punto alla questione contrattuale che riguarda la propria ala congolese. E se i nomi di Al Horford (in uscita dai Boston Celtics), di Gary Payton II e De'Anthony Melton (già agli Warriors in passato, anche se quest'ultimo - da infortunato - era stato ceduto ai Brooklyn Nets) erano già circolati con insistenza nel recente passato, a questi ora si è aggiunto quello di Seth Curry. Sì, il fratello piccolo di Steph dovrebbe allungare il roster di Golden State dopo un'ultima stagione trascorsa a Charlotte, dove ha disputato 68 gare giocando poco più di 15 minuti a sera ma tirando con oltre il 45% da tre (83/182, per l'esattezza). Un'infornata di talento, quella attesa sulla Baia, tanto necessaria quanto dovuta, perché al momento gli Warriors contano solo 9 giocatori con contratti standard e la lega impone un minimo di 14 presenze a roster per iniziare la stagione.  

