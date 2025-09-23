Mentre rimane da sciogliere il nodo Kuminga, nei corridoi NBA prende sempre più piede la voce che vuole i Golden State Warriors pronti ad assicurarsi quattro rinforzi appena si metterà un punto alla questione contrattuale che riguarda la propria ala congolese. E se i nomi di Al Horford (in uscita dai Boston Celtics), di Gary Payton II e De'Anthony Melton (già agli Warriors in passato, anche se quest'ultimo - da infortunato - era stato ceduto ai Brooklyn Nets) erano già circolati con insistenza nel recente passato, a questi ora si è aggiunto quello di Seth Curry. Sì, il fratello piccolo di Steph dovrebbe allungare il roster di Golden State dopo un'ultima stagione trascorsa a Charlotte, dove ha disputato 68 gare giocando poco più di 15 minuti a sera ma tirando con oltre il 45% da tre (83/182, per l'esattezza). Un'infornata di talento, quella attesa sulla Baia, tanto necessaria quanto dovuta, perché al momento gli Warriors contano solo 9 giocatori con contratti standard e la lega impone un minimo di 14 presenze a roster per iniziare la stagione.