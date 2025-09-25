Scottie Pippen, il ‘numero uno tra i numeri due’ compie sessant’anni

Da sempre, in Nba, ambire a essere il numero uno, il migliore di tutti, è ritenuto un requisito essenziale per avere successo e ottenere il rispetto da parte di compagni, avversari e addetti ai lavori in generale. Scottie Pippen, che il 25 settembre 2025 compie sessant’anni, ha invece saputo costruirsi una carriera leggendaria sull’abilità, fin qui senza pari, di essere un numero due perfetto al fianco di Michael Jordan. Con un talento comunque unico