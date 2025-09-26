Messo sotto contratto solo l'anno scorso, con un accordo quadriennale, l'allenatore gialloviola ottiene già dalla franchigia una ennesima dimostrazione di fiducia. E su Doncic Redick dice: "Mi aspetto in campo la sua miglior versione"
L'anno scorso JJ Redick ha debuttato sulla panchina dei Lakers senza mai aver allenato prima a nessun livello. Ma la franchigia gialloviola, desiderosa di voltar pagina dalla parentesi Darvin Ham, non ha esitato a investire 32 milioni di dollari per avere Redick come capo allenatore per 4 anni. All'esordio, i suoi Lakers hanno compilato un record di 50 vinte e 32 perse, vincendo la Pacific Division e presentandosi ai playoff con la testa di serie n°3 a Ovest. Salvo poi essere eliminati 4-1 da Minnesota al primo turno. Eppure - l'annuncio è arrivato dal n°1 del front office Rob Pelinka durante una conferenza stampa condotta con Redick al suo fianco - L.A. ha già scelto di estendere il contratto del proprio allenatore (a cui comunque restavano tre annate del precedente accordo). "Abbiam voluto mandare un messaggio chiaro: è lui il nostro leader tecnico, e per tutto ciò che riguarda il campo", ha detto Pelinka. "Pensiamo sia un allenatore speciale, con un punto di vista speciale, e volevamo che fosse chiaro che crediamo in lui". Il quale, da parte sua, ha raccontato di aver cercato ispirazione in altri celebri colleghi durante l'estate, incontrandosi per discutere a lungo con l'allenatore dei Los Angeles Rams Rams Sean McVay e con due leggende dei Patriotrs come Tom Brady e il suo ex allenatore Bill Belichick.
Redick su LeBron James e Luka Doncic
L'estensione che i Lakers hanno concesso con largo anticipo a Redick, non è invece arrivata per LeBron James, che inizierà la sua 23^ stagione NBA con il contratto in scadenza: "Quando deciderà di ritirarsi, ci piacerebbe che lo facesse con la maglia dei Lakers, sarebbe una bella storia - ha detto Pelinka - ma credo sia importante concedergli anche la libertà di scrivere l'ultima pagina della sua carriera come vuole". Redick da parte sua ha parlato di un James "in ottime condizioni dal punto di vista mentale" e di essere certo "che darà il meglio di sè", ma ha voluto spendere parole molto significative anche su Luka Doncic: "Il livello di entusiasmo con cui ha abbracciato gli standard imposti dalla nostra organizzazione è altissimo: si muove meglio in campo, difende. Mi aspetto la miglior versone possibile di Luka Doncic e ho potuto vedere una costante evoluzione e una crescita nel processo che lo porterà a essere il nostro leader".