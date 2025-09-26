L'anno scorso JJ Redick ha debuttato sulla panchina dei Lakers senza mai aver allenato prima a nessun livello. Ma la franchigia gialloviola, desiderosa di voltar pagina dalla parentesi Darvin Ham, non ha esitato a investire 32 milioni di dollari per avere Redick come capo allenatore per 4 anni. All'esordio, i suoi Lakers hanno compilato un record di 50 vinte e 32 perse, vincendo la Pacific Division e presentandosi ai playoff con la testa di serie n°3 a Ovest. Salvo poi essere eliminati 4-1 da Minnesota al primo turno. Eppure - l'annuncio è arrivato dal n°1 del front office Rob Pelinka durante una conferenza stampa condotta con Redick al suo fianco - L.A. ha già scelto di estendere il contratto del proprio allenatore (a cui comunque restavano tre annate del precedente accordo). "Abbiam voluto mandare un messaggio chiaro: è lui il nostro leader tecnico, e per tutto ciò che riguarda il campo", ha detto Pelinka. "Pensiamo sia un allenatore speciale, con un punto di vista speciale, e volevamo che fosse chiaro che crediamo in lui". Il quale, da parte sua, ha raccontato di aver cercato ispirazione in altri celebri colleghi durante l'estate, incontrandosi per discutere a lungo con l'allenatore dei Los Angeles Rams Rams Sean McVay e con due leggende dei Patriotrs come Tom Brady e il suo ex allenatore Bill Belichick.