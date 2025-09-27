Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Sixers: tempi di recupero ancora sconosciuti per Joel Embiid e Paul George

NBA
©Getty

Non c'è una data di rientro in campo certo né per il centro né per l'esterno dei Sixers. "L'obiettivo è restare in campo con continuità, cosa che non ho potuto fare l'anno scorso", dice Embiid, mentre George rivela: "Ancora niente allenamenti con contatto"

Il ginocchio sinistro ha costretto Joel Embiid a fermarsi a febbraio e lo ha mandato sotto i ferri ad aprile e ha limitato a 19 gare le apparizione in campo del centro dei Sixers lo scorso anno; quello di Paul George (sempre di ginocchio sinistro si parla) ha invece subito un intervento chirurgico a luglio dopo che il n°8 di Philadelphia aveva disputato solo la metà delle gare in calendario nel campionato 2024-25. Andrà meglio quest’anno? Al momento non si sa, perché al media day dei Sixers le notizie sulle due star della squadra non sono certo confortanti. Per entrambi non c’è una data già stabilita di rientro: “Vogliamo completare la riabilitazione nel migliore dei modi, e poi si deciderà”, ha detto Embiid. L’obiettivo per me è restare in campo con continuità, cosa che l’anno scorso non ho potuto fare”. “Non ho il via libero per allenarmi liberamente con contatto, 5-contro-5” - dice invece George – ma sto migliorando e mi sento più forte”. 

L’esterno dei Sixers dovrebbe quasi sicuramente saltare il via stagionale “ma tutto dipende da come risponderà il mio corpo in queste settimane”. Su una cosa George è sicuro: “Non può andare peggio dello scorso anno: la scorsa stagione abbiamo toccato il fondo” (24 vinte, 58 perse, il terzultimo posto a Est). Sono d’accordo anche i tifosi di Philadelphia, che si affideranno a Tyrese Maxey in attesa che dall’infermeria arrivino notizie migliori del solito “non c’è ancora una data di rientro certa”.

Potrebbe interessarti

Philadelphia: nuovo infortunio per Jared McCain

NBA: Altre Notizie

Tempi di recupero sconosciuti per Embiid e George

NBA

Non c'è una data di rientro in campo certo né per il centro né per l'esterno dei Sixers....

I Blazers perdono Scoot Henderson: fuori 1-2 mesi

NBA

Comincia nel peggiore dei modi, con un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, la...

Memphis, emergenza lunghi: si ferma anche Clarke

NBA

Infermeria affollata in Tennessee: già fuori Jaren Jackson Jr. e Zach Edey, ora anche Brandon...

I Lakers coccolano Redick, Redick elogia Doncic

NBA

Messo sotto contratto solo l'anno scorso, con un accordo quadriennale, l'allenatore gialloviola...

Philadelphia: nuovo infortunio per Jared McCain

NBA

Brutte notizie da Philadelphia: Jared McCain, che dopo un inizio molto promettente aveva dovuto...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS