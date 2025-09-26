Brutte notizie da Philadelphia: Jared McCain, che dopo un inizio molto promettente aveva dovuto chiudere la sua stagione da rookie già nel dicembre dello scorso anno a causa della rottura del menisco, si è nuovamente infortunato. Stavolta la guardia dei Sixers ha rimediato un problema al pollice della mano destra. Al momento lo staff medico della squadra sta valutando il da farsi, ma la presenza del giocatore per il via della nuova stagione è in forte dubbio

Quella che per Jared McCain doveva essere l’annata del pronto riscatto rischia di iniziare subito in salita. La guardia dei Sixers, che al suo esordio in NBA aveva fatto vedere cose molto interessanti prima di doversi fermare nello scorso dicembre a causa della rottura del menisco, ha infatti aggiunto un altro infortunio al suo già piuttosto accidentato percorso da professionista. È notizia di ieri sera che McCain, durante un allenamento in preparazione al training camp di Philadelphia, ha rimediato la rottura del legamento del pollice della mano destra. E, anche se l’infortunio questa volta sembra meno grave del precedente, la sua presenza ai nastri di partenza della regular season è ora in forte dubbio.