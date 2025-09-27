Comincia nel peggiore dei modi, con un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, la terza stagione NBA dell'esterno dei Blazers, che non tornerà in campo sicuramente prima dell'inizio di novembre. Ma i tempi potrebbero allungarsi
Scoot Henderson è entrato in NBA da terza scelta assoluta al Draft del 2023; il primo anno ai Blazers è entrato in quintetto base 32 volte, chiudendo la stagione con 14 punti di media; il secondo le gare da titolare sono diventate solo 10 e la media punti è scesa. E ora, atteso al via della sua terza annata nella lega, un infortunio al bicipite femorale sinistro lo costringerà a ritardare il suo esordio. La prognosi medica è per il momento abbastanza vaga, 4-8 settimane, ovvero da un minimo di uno a un massimo due mesi prima di poter tornare in campo, non certo una bella notizia per lui (che dovrà saltare il via della stagione) e per i Blazers stessi, che contavano sulla sua maturazione per avere un'arma in più nel reparto dietro, in attesa del ritorno a lungo termine di Lillard. Henderson si è infortunato durante un allenamento in preparazione del training camp della squadra, che prenderà il via il 30 settembre. Senza il numero doppio zero, che a Portland sperano possa tornare presto.