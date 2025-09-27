Scoot Henderson è entrato in NBA da terza scelta assoluta al Draft del 2023; il primo anno ai Blazers è entrato in quintetto base 32 volte, chiudendo la stagione con 14 punti di media; il secondo le gare da titolare sono diventate solo 10 e la media punti è scesa. E ora, atteso al via della sua terza annata nella lega, un infortunio al bicipite femorale sinistro lo costringerà a ritardare il suo esordio. La prognosi medica è per il momento abbastanza vaga, 4-8 settimane, ovvero da un minimo di uno a un massimo due mesi prima di poter tornare in campo, non certo una bella notizia per lui (che dovrà saltare il via della stagione) e per i Blazers stessi, che contavano sulla sua maturazione per avere un'arma in più nel reparto dietro, in attesa del ritorno a lungo termine di Lillard. Henderson si è infortunato durante un allenamento in preparazione del training camp della squadra, che prenderà il via il 30 settembre. Senza il numero doppio zero, che a Portland sperano possa tornare presto.