Banchero: "Possiamo arrivare fino alle Finals"

In una Eastern Conference in cui giocatori del calibro di Tyrese Haliburton e Jayson Tatum rimarranno fuori a lungo, tutte le squadre possono realisticamente pensare di poter arrivare fino in fondo. Tra queste ci sono sicuramente gli Orlando Magic, che dopo aver raggiunto i playoff nelle ultime due stagioni vogliono fare un ulteriore salto di qualità, grazie anche a un mercato estivo che ha portato in dote un titolare come Desmond Bane. Almeno questo è il pensiero di Paolo Banchero, che non vede l’ora di cominciare la nuova stagione: "Il nostro limite è il cielo" ha detto a The Athletic. "Abbiamo fatto le nostre esperienze ai playoff perdendo al primo turno negli ultimi due anni, ma adesso ci sono giocatori che hanno fatto strada ai playoff in squadre forti. Siamo noi a determinare dove potremo arrivare: la cosa importante è che non ci battiamo da soli. Essendo una squadra giovane dobbiamo essere in grado di correggere gli errori sul momento. Ma abbiamo tutto per essere una squadra che arriva in fondo, e speriamo che questo significhi Finals. Se non lì, allora le finali di conference. Voglio giocare a lungo nei playoff e abbiamo la profondità del roster per riuscirci. Per questo sono carico: è presto, ma abbiamo il tipo di squadra che può arrivare fino in finale. E le aspettative sono musica per le mie orecchie".