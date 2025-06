Senza aspettare neppure la fine delle Finals, il mercato NBA "spara" già il primo botto. Orlando e Memphis organizzano uno scambio che porta Desmond Bane dai Grizzlies ai Magic in cambio di un due campione NBA (ai Lakers nel 2020 e ai Nuggets nel 2023) come Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, ben 4 prime scelte future (nessuna delle quali protetta) e anche la possibilità di scambio di una quinta. Memphis perde un giocatore importante del proprio backcourt, una certezza del roster dei Grizzlies degli ultimi anni (insieme a Morant e Jackson) ma oltre a un veterano con esperienza del calibro di Caldwell-Pope, ottimo difensore, e a un attaccante con punti nelle mani come Cole Anthony si assicura anche un tesoretto di scelte future, tutte al primo giro. Vista dalla prospettiva di Orlando, invece, con Bane i Magic mettono le mani su un giocatore two-way tra i più affidabili in circolazione, confermando che le parole espresse da proprietà e front office ("Siamo pronti a entrare nella fase successiva al nostro rebuilding: quella che vuole puntare a vincere e a farlo il prima possibile") non erano state spese a caso. Ottimo tiratore da tre punti (43.2% nei catch-and-shoot da tre punti nelle ultime 5 stagioni), Bane entra ora a far parte di un nucleo di giocatori davvero interessanti, insieme a Jalen Suggs, Franz Wagner e Paolo Banchero, con cui i Magic vogliono provare a fare l'ultimo salto di qualità per arrivare a competere per il titolo.