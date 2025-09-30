Primo giorno di "scuola" per Simone Fontecchio ai Miami Heat. Il Media Day vuol dire soprattutto interviste e foto, e l'azzurro ha discusso del suo arrivo in Florida ma ha anche ascoltato le parole che il suo nuovo allenatore, Erik Spoelstra, ha voluto spendere per lui. Ed entrambi sono tornati su un particolare incontro estivo: "Coach Spo è venuto a Roma durante la preparazione per gli Europei e abbiamo avuto modo di cenare assieme", ha rivelato Fontecchio. "Abbiamo parlato un po’. L’ho sempre ammirato da lontano, per il modo in cui ha allenato in tutti questi anni. Non vedo l’ora di sentire i suoi consigli, per imparare tutto da lui”. Ma l'ammirazione, si è scoperto quando a parlare è stato Spoelstra, è reciproca: "Non lo conoscevo di persona, ma mi è bastata quella cena a Roma per capire che tipo di eccellente professionista sia. Abbiamo anche parlato un po' di tattica, ma quello che mi ha impressionato è il modo in cui gestiva la responsabilità che aveva verso la sua squadra nazionale. Su di lui ho sempre sentito grandi cose, quando abbiamo fatto le nostre ricerche, non solo da Detroit ma anche nello Utah: lo ammiravano in entrambi i posti".