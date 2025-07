Fontecchio: "Ho chiesto io la cessione ai Pistons"

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dello scambio che ha portato Simone Fontecchio ai Miami Heat in cambio di Duncan Robinson. Si tratta della seconda volta che l’azzurro viene ceduto nella sua breve esperienza in NBA, ma a differenza di quella di un anno e mezzo dagli Utah Jazz ai Detroit Pistons, questa volta è stato lui stesso a chiedere di cambiare aria. "Ho chiesto di essere ceduto e Detroit mi ha accontentato, non era per nulla scontato, considerando anche il contratto importante che firmai due estati fa" ha detto Fontecchio in un’intervista con Il Centro, tornando anche sulle zero presenze ai playoff. "È una cosa che faccio ancora fatica a mandare giù. Mi è dispiaciuto molto, l’ho fatto notare ma avrò eterna gratitudine per la società". Per quanto riguarda il passaggio ai Miami Heat, però, è ancora presto per dare un giudizio: "Onestamente è una notizia fresca che non ho ancora metabolizzato. Non so cosa vogliono fare di me, non ci sto pensando ancora molto. Ho sperimentato già in passato il trauma di trasferirmi da una squadra all’altra, come il passaggio da Utah a Detroit. La vivo come una grande opportunità di conoscere sempre meglio gli Stati Uniti".