Nella lega erano rimasti in due, lui e Deandre Jordan, ma con il veterano senza contratto resta soltanto il lungo dei Thunder a indossare il numero che fu (anche) di Bill Russell. E proprio in onore della leggenda dei Celtics, nessuno potrà più scegliere il n°6 come proprio numero di maglia

Bill Russell è venuto a mancare il 31 luglio 2022, all'età di 88 anni. Un gigante nella storia della NBA, il leggendario n°6 dei Boston Celtics, celebre per avere più anelli (di campione NBA, ben 11) che dita delle mani per indossarli. Neppure due settimane dopo la sua morte, la NBA annunciò che il n°6 sarebbe stato ritirato da ogni franchigia della lega, per impedire a qualsiasi altro giocatore di indossarlo in futuro, come segno di onore e rispetto verso quanto fatto da Russell nella storia della lega. Chi già indossava il n°6 con la propria squadra, avrebbe potuto concludere la sua carriera senza cambiare numero, ma nessun altro giocatore avrebbe potuto scegliere quel numero da quel momento in avanti. Motivo per cui, ora che Deandre Jordan (n°6 dei Denver Nuggets) è senza contratto e con ogni probabilità non sarà in un roster NBA al via della stagione, il lungo dei Thunder Jaylin Williams passerà alla storia come l'ultimo giocatore di sempre a indossare una canotta n°6 nella NBA.