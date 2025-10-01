Durant: "Estenderò il mio contratto con Houston"

L’infortunio di Fred VanVleet ha gettato un’ombra sulla stagione degli Houston Rockets che sta per cominciare, ma non deve far passare in secondo piano le grandi ambizioni della franchigia texana, che a un nucleo solido ha aggiunto un giocatore del calibro di Kevin Durant. Nel giorno del suo 37° compleanno il futuro Hall of Famer ha fatto capire di essere arrivato a Houston per rimanere, dicendo chiaramente che intende estendere il suo contratto: "Mi aspetto di firmare l’estensione: non so dirvi esattamente quando succederà, ma credo che accadrà". Durant entra nel suo ultimo anno di contratto a 55 milioni di dollari e può estendere per ulteriori due anni e un massimo di 120 milioni di dollari, anche se considerando i grandi investimenti fatti dai Rockets in estate potrebbe accontentarsi anche di qualcosa di meno del massimo possibile. "Non mi aspettavo di lasciare Phoenix così in fretta, ma questa è la natura del gioco. Ho pensato alle persone con cui mi sentivo a mio agio e Ime [Udoka] è una di quelle persone che ha sempre capito cosa potevo dare, qual è la mia mentalità e il mio approccio al gioco. Lo ha sempre rispettato e mi ha dato la possibilità di essere me stesso, perché quella è stata una delle prime cose a cui ho pensato".