Tutto sotto controllo per Anthony Davis , che dal Media Day di Dallas in poi era stato protagonista di un piccolo caso . Le foto di rito, infatti, avevano mostrato l’ex Lakers piuttosto in carne , soprattutto nella zona dell’addome. Come ormai inevitabile le immagini di Davis avevano quindi fatto il giro dei social , alimentando le discussioni tra appassionati e qualche battuta relativa al relativo impegno del giocatore nel tenersi in forma. E le consuete misurazioni effettuate all’inizio del training camp , in effetti, hanno confermato l’impressione visiva iniziale. Secondo quanto riportato dai Mavericks , infatti, Davis si sarebbe presentato al raduno per la preparazione in vista della nuova stagione pesando 121 kilogrammi , ovvero quasi 7 in più rispetto al perso rilevato un anno fa , quando ancora vestiva la maglia dei Lakers . Per Davis , però, non c’è proprio nulla di cui preoccuparsi.

Davis ha un piano

“Mi sento bene, come mi succede quasi sempre all’inizio del training camp” ha dichiarato Davis rispondendo alle domande dei cronisti a proposito del suo peso, “durante l’estate metto sempre su un po’ di peso, ma di solito già a novembre torno a essere circa 115 kilogrammi”. Secondo il giocatore, insomma, è tutto sotto controllo, anzi, la sua sarebbe proprio una strategia per trovare la forma migliore durante la stagione: “Non mi presento mai al training camp nel mio peso forma, perché poi durante l’annata tendo a diventare troppo leggero”. E già nei primi giorni d’allenamento con la squadra, stando a quanto dichiarato sempre durante la medesima conferenza stampa, Davis avrebbe perso un paio di kilogrammi: “Quella del peso è una questione che non mi ha mai preoccupato: mi sento bene e mi muovo alla grande”.