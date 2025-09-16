"Non sarà una Bugatti" la prima auto di Cooper Flagg, parola di sua madre Kelly. Che pare avere in mano le redini finanziare della prima scelta assoluta dell'ultimo Draft, a cui non saranno concesse spese folli. Non che lui avesse in mente chissà che, come dimostrano gli altri due desideri espressi dal giocatore

Cooper Flagg è stato la prima scelta assoluta all'ultimo Draft NBA e ha firmato un contratto (con i Dallas Mavs) che lo pagherà 62.7 milioni di dollari per i prossimi quattro anni. Eppure per l'ex stellina di Duke quando si tratta di gestire la nuova ricchezza pare esserci un'autorita da rispettare: sua madre. Che al neo-milionario figlio ha imposto un limite strettissimo per le spese: "Per l'auto non dovrà spendere più di 180.000 dollari: di certo non si comprerà una Bugatti", ha stabilito. Una cifra di certo non roboante, contando le abitudini dei giocatori NBA. Ma Flagg sembra diverso (tanto da avere lui stesso fissato a quota 200.000 dollari il suo budget per l'auto, ritoccato al ribasso dalla mamma) e anche sul resto della sua lista dei desideri non si vedono all'orizzonte spese eccessive: "Vorrei un simulatore per giocare a golf e una bella vasca idromassaggio per casa", regalo condiviso anche da mamma Kelly, che al tempo del college (a Maine) è stata anche lei giocatrice di basket, tanto da venir inserita nel 2021 nell'Hall of Fame sportiva della sua università (per aver vinto la prima gara di sempre al torneo NCAA, nel 1999).