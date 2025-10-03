WNBA, scatta il momento delle Finals: Las Vegas sfida Phoenix per il titolo

Dopo una stagione in cui è successo letteralmente di tutto, con l’infortunio precoce alla superstar Caitlin Clark e la sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della WNBA a centrare i playoff nell’annata di debutto, ora è il tempo di giocarsi il titolo. Questa notte cominciano le Finals che vedranno di fronte le Las Vegas Aces e le Phoenix Mercury
Ne dovevano rimanere solo due e due sono rimaste: Las Vegas e Phoenix. Sono queste le finaliste che si contenderanno il titolo WNBA 2025 a partire da questa notte. Arrivate rispettivamente seconde e quarte al termine della regular season, Aces e Mercury si affronteranno ora in una serie al meglio delle sette partite che si preannuncia equilibratissima. Tutto pronto, quindi, per l’atto finale di una stagione caratterizzata dall’infortunio alla superstar Caitlin Clark e dalla sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della lega a centrare i playoff nell’annata di debutto. Ora, però, è tutto alle spalle e conta solo battere le avversarie per quattro volte per arrivare sulla vetta del basket femminile mondiale.
Las Vegas e Phoenix: le stelle decideranno la serie
Per le Aces, il sapore della vittoria è familiare, perché solo due anni fa le ragazze allenate da Becky Hammon avevano vinto il secondo titolo di un back-to-back clamoroso. A guidarle, allora come oggi era ed è Aja Wilson, vera e propria forza della natura che ha vinto gli ultimi due premi di MVP della stagione regolare, arrivando a quattro in carriera in totale. Dall’altra parte, invece, le Mercury proveranno a dire la loro puntando su Satou Sabally, che nella sua prima stagione a Phoenix ha segnato 16.3 punti di media a partita. E per una lega che vive un momento di vertiginosa crescita, queste Finals potrebbero rappresentare un altro passaggio importante verso una popolarità sempre maggiore.