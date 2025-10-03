WNBA, scatta il momento delle Finals: Las Vegas sfida Phoenix per il titolo

Dopo una stagione in cui è successo letteralmente di tutto, con l’infortunio precoce alla superstar Caitlin Clark e la sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della WNBA a centrare i playoff nell’annata di debutto, ora è il tempo di giocarsi il titolo. Questa notte cominciano le Finals che vedranno di fronte le Las Vegas Aces e le Phoenix Mercury

Ne dovevano rimanere solo due e due sono rimaste: Las Vegas e Phoenix. Sono queste le finaliste che si contenderanno il titolo WNBA 2025 a partire da questa notte. Arrivate rispettivamente seconde e quarte al termine della regular season, Aces e Mercury si affronteranno ora in una serie al meglio delle sette partite che si preannuncia equilibratissima. Tutto pronto, quindi, per l’atto finale di una stagione caratterizzata dall’infortunio alla superstar Caitlin Clark e dalla sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della lega a centrare i playoff nell’annata di debutto. Ora, però, è tutto alle spalle e conta solo battere le avversarie per quattro volte per arrivare sulla vetta del basket femminile mondiale.