Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

WNBA, scatta il momento delle Finals: Las Vegas sfida Phoenix per il titolo

NBA

Dopo una stagione in cui è successo letteralmente di tutto, con l’infortunio precoce alla superstar Caitlin Clark e la sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della WNBA a centrare i playoff nell’annata di debutto, ora è il tempo di giocarsi il titolo. Questa notte cominciano le Finals che vedranno di fronte le Las Vegas Aces e le Phoenix Mercury

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

Ne dovevano rimanere solo due e due sono rimaste: Las Vegas e Phoenix. Sono queste le finaliste che si contenderanno il titolo WNBA 2025 a partire da questa notte. Arrivate rispettivamente seconde e quarte al termine della regular season, Aces e Mercury si affronteranno ora in una serie al meglio delle sette partite che si preannuncia equilibratissima. Tutto pronto, quindi, per l’atto finale di una stagione caratterizzata dall’infortunio alla superstar Caitlin Clark e dalla sorpresa firmata Golden State, prima franchigia nella storia della lega a centrare i playoff nell’annata di debutto. Ora, però, è tutto alle spalle e conta solo battere le avversarie per quattro volte per arrivare sulla vetta del basket femminile mondiale.

Las Vegas e Phoenix: le stelle decideranno la serie

Per le Aces, il sapore della vittoria è familiare, perché solo due anni fa le ragazze allenate da Becky Hammon avevano vinto il secondo titolo di un back-to-back clamoroso. A guidarle, allora come oggi era ed è Aja Wilson, vera e propria forza della natura che ha vinto gli ultimi due premi di MVP della stagione regolare, arrivando a quattro in carriera in totale. Dall’altra parte, invece, le Mercury proveranno a dire la loro puntando su Satou Sabally, che nella sua prima stagione a Phoenix ha segnato 16.3 punti di media a partita. E per una lega che vive un momento di vertiginosa crescita, queste Finals potrebbero rappresentare un altro passaggio importante verso una popolarità sempre maggiore. 

Approfondimento

NBA al via: la nuova stagione su Sky Sport Basket

NBA: Altre Notizie

Via alle Finals WNBA: Aces contro Mercury

NBA

Dopo una stagione in cui è successo letteralmente di tutto, con l’infortunio precoce alla...

Doncic: "Cerco la miglior forma per corpo e testa"

NBA

Dopo il grande lavoro fatto sul proprio fisico e messo in mostra già durante Eurobasket, Luka...

New Orleans rischia ma batte Melbourne 107-97

NBA

I New Orleans Pelicans hanno dato il via alla loro preseason in Australia, dove sono riusciti a...

Jokic giura fedeltà a Denver: "Nugget per sempre"

NBA

Pur non avendo firmato un'estensione di contratto durante l’estate, Nikola Jokic ha detto...

Seth Curry: "Ho provato a comprare il 30 da Steph"

NBA

Seth Curry ha firmato un accordo non garantito con i Golden State Warriors, provando a...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS