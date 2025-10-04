In gara-1 della Finals, Phoenix accarezza a lungo il sogno di strappare una vittoria a sorpresa sul campo di Las Vegas. Le Aces, però, giocano un grande 4° quarto e trascinate da una Aja Wilson ancora una volta inarrestabile e autrice di una prova da 20 punti e 10 rimbalzi riescono a rimontare e a strappare il successo per 89-86 alla sirena finale

Che non sarebbe stato facile per le Aces si sapeva, perché Phoenix, un po’ a sorpresa, si era guadagnata l’accesso alle Finals ribaltando pronostici e sorprendendo avversarie e addetti ai lavori. E anche questa notte, in gara-1 della serie che vale il titolo, le Mercury hanno accarezzato a lungo il sogno di piazzare subito il colpo in trasferta. Sulle spalle di una Kahleah Cooper da 21 punti con 7/12 al tiro, infatti, Phoenix è stata a lungo avanti, costringendo le ragazze allenate da Becky Hammon a spremere ogni energia residua e a dare il proprio meglio per recuperare e quindi vincere in volata 89-86. Una vittoria, quella delle Aces, che ancora una volta porta una firma ben precisa.