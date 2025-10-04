In gara-1 della Finals, Phoenix accarezza a lungo il sogno di strappare una vittoria a sorpresa sul campo di Las Vegas. Le Aces, però, giocano un grande 4° quarto e trascinate da una Aja Wilson ancora una volta inarrestabile e autrice di una prova da 20 punti e 10 rimbalzi riescono a rimontare e a strappare il successo per 89-86 alla sirena finale
Che non sarebbe stato facile per le Aces si sapeva, perché Phoenix, un po’ a sorpresa, si era guadagnata l’accesso alle Finals ribaltando pronostici e sorprendendo avversarie e addetti ai lavori. E anche questa notte, in gara-1 della serie che vale il titolo, le Mercury hanno accarezzato a lungo il sogno di piazzare subito il colpo in trasferta. Sulle spalle di una Kahleah Cooper da 21 punti con 7/12 al tiro, infatti, Phoenix è stata a lungo avanti, costringendo le ragazze allenate da Becky Hammon a spremere ogni energia residua e a dare il proprio meglio per recuperare e quindi vincere in volata 89-86. Una vittoria, quella delle Aces, che ancora una volta porta una firma ben precisa.
Wilson è inarrestabile anche alle Finals
Il tabellino finale dice 21 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, bottino personale che le permette di sorpassare una leggenda come Sylvia Fowles per partite con almeno 20 punti e 10 rimbalzi alle Finals e di scalzare un’altra leggenda come Maya Moore al 5° posto delle migliori marcatrici di sempre ai playoff, ma non dice tutto dell’ennesima serata da incorniciare per Maya Moore. L’MVP in carica ha preso per mano le compagne alla fine del 3° quarto, invertendo quasi da sola la tendenza presa dalla partita e regalando a Las Vegas il punto dell’1-0 nella serie. L’appuntamento per gara-2, da giocare sempre sul campo delle Aces, è ora per la notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre.