L’estate ‘violenta’ di Victor Wembanyama

Le immagini, che lo ritraevano in compagnia di leggende del passato come Kevin Garnett e Hakeem Olajuwon, erano già piuttosto chiare: Victor Wembanyama stava trascorrendo un’estate all’insegna degli allenamenti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua efficienza fisica e il suo repertorio tecnico. La seconda stagione della giovane stella degli Spurs, d’altronde, si era chiusa con largo anticipo a causa della pesante problematica alla spalla emersa subito dopo l’All-Star Game. E lo stesso Wembanyama, intervistato da ‘The Athletic’, ha rivelato che la sua attenzione negli scorsi mesi è stata soprattutto dedicata agli aspetti difensivi del gioco. E che gli allenamenti sostenuti non sono stati affatto leggeri.