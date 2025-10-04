L’estate ‘violenta’ di Victor Wembanyama

Esplora tutte le offerte Sky
NBA, l’estate di Wemby passata a migliorare la difesa: "Mi sono allenato in modo violento"

NBA

Dopo aver chiuso in largo anticipo la sua seconda stagione in NBA a causa di un problema alla spalla, Victor Wembanyama ha trascorso l’estate preparandosi ad un ritorno alla piena forma. E, stando a quanto rivelato dal francese a ‘The Athletic’, al centro dei suoi allenamenti, a quanto pare parecchio intensi, c’è stato l’aspetto difensivo del gioco

Le immagini, che lo ritraevano in compagnia di leggende del passato come Kevin Garnett e Hakeem Olajuwon, erano già piuttosto chiare: Victor Wembanyama stava trascorrendo un’estate all’insegna degli allenamenti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua efficienza fisica e il suo repertorio tecnico. La seconda stagione della giovane stella degli Spurs, d’altronde, si era chiusa con largo anticipo a causa della pesante problematica alla spalla emersa subito dopo l’All-Star Game. E lo stesso Wembanyama, intervistato da ‘The Athletic’, ha rivelato che la sua attenzione negli scorsi mesi è stata soprattutto dedicata agli aspetti difensivi del gioco. E che gli allenamenti sostenuti non sono stati affatto leggeri.

Wemby e un’estate ‘violenta’

I miei allenamenti, quest’estate, sono stati brutali” ha confessato Wemby, “ho deciso di dedicarmi a qualcosa di più violento”. Oltre a irrobustire visibilmente la sua struttura fisica, il francese ha rivelato di essersi concentrato sui movimenti da perfezionare in difesa: “Facendo così ho forse tolto un po’ di tempo agli esercizi di tiro, ma volevo prima di tutto recuperare la pinea forma fisica”. E la difesa, secondo il rookie dell’anno 2024, dovrà essere il focus della squadra nella prossima stagione: “Fin dalla prima amichevole, l’impegno in difesa sarà un obbligo: chi vorrà giocare dovrà lavorare duro nella metà campo amica”.

Approfondimento

Wemby stoppa e schiaccia in testa a un tifoso

