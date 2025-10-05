Durante una delle sue ormai immancabili dirette su Twitch, Kyrie Irving, fermo dallo scorso marzo per la rottura del crociato del ginocchio destro, si è concesso uno sfogo relativo alle tempistiche del suo possibile rientro. La stella di Dallas ha ribadito di non avere alcuna idea di quanto potrà tornare in campo e ha chiesto di non fargli più domande al proposito nel corso dei prossimi mesi

È passato poco più di un mese da quando sui social erano circolate le immagini di un Kyrie Irving intento ad allenarsi senza particolari limitazioni dopo sei mesi dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro avvenuta nella gara di regular season contro Sacramento. Quelle immagini avevano subito dato forza alle voci che volevano la stella dei Mavs avviata ad un rientro lampo ben prima delle normali tempistiche richieste da un infortunio di quella gravità. A spegnere queste voci, però, ci ha pensato il diretto interessato, che durante una delle sue ormai numerose dirette su Twitch. E Kyrie ha anche espresso una richiesta indirizzata ai tifosi e anche agli addetti ai lavori.