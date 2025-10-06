Esplora tutte le offerte Sky
NBA, quanti protagonisti ancora senza squadra: tra MVP, prime scelte al Draft e veterani

NBA fotogallery
20 foto

All’inizio della nuova regular season mancano ormai poco più di due settimane, ma il mercato della NBA offre ancora occasioni che potrebbero essere colte per rinforzare il roster delle trenta squadre pronte a partire. Tra i free agent ancora in cerca di sistemazione, infatti, ci sono giocatori che hanno vinto il premio di MVP o addirittura il titolo e ex prime scelte al Draft che sperano in un possibile rilancio della loro carriera

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...