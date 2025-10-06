All’inizio della nuova regular season mancano ormai poco più di due settimane, ma il mercato della NBA offre ancora occasioni che potrebbero essere colte per rinforzare il roster delle trenta squadre pronte a partire. Tra i free agent ancora in cerca di sistemazione, infatti, ci sono giocatori che hanno vinto il premio di MVP o addirittura il titolo e ex prime scelte al Draft che sperano in un possibile rilancio della loro carriera

