NBA, LeBron si ritira? Prezzi folli dei biglietti per la sua possibile ultima partita

NBA

Nessuno lo sa con certezza, ma l’uscita social con cui ieri LeBron James ha annunciato una seconda ‘Decision’ che verrà rivelata oggi nel tardo pomeriggio ha subito scatenato le voci che vorrebbero il super veterano pronto a ritirarsi a fine stagione. E così i prezzi per quella che potrebbe essere l’ultima partita di King James sono schizzati alle stelle, toccando cifre minime oltre i 400 dollari

La partita, fino a ieri sera, non era esattamente di quelle da segnare con il classico circoletto rosso sul calendario. Il 12 aprile del 2026, infatti, i Lakers avevano in programma di chiudere in casa la loro regular season contro Utah, non proprio l’avversaria più prestigiosa tra quelle con cui i ragazzi di coach JJ Redick si dovranno confrontare nella prossima stagione. A cambiare tutto nel giro di pochi minuti, però, ci ha pensato ancora una volta LeBron James. L’annuncio di una seconda ‘Decision’, diffuso attraverso i social del giocatore con appuntamento per oggi alle 18 ora italiana, ha subito scatenato le voci che vorrebbero il super veterano pronto al ritiro al termine della prossima stagione, trasformando così la sfida ai Jazz dell’aprile prossimo nella sua potenziale ultima partita in NBA.

L’ultima di LeBron fa schizzare i prezzi alle stelle

Nei piani dei Lakers c’è ovviamente l’intenzione di proseguire oltre il termine della regular season e magari di andare anche parecchio avanti ai playoff, ma questo non ha impedito che immediatamente dopo l’annuncio social di LeBron il prezzo minimo dei biglietti per assistere alla partita in programma il 12 aprile alla Crypto.com Arena schizzasse da 85 a 445 dollari. Un’impennata dovuta per intero alla possibilità, del tutto teorica al momento, che James possa essere prossimo all’addio al basket arrivati a quel punto. In attesa di capire meglio cosa abbia in serbo LeBron, però, al botteghino di casa Lakers festeggiano.

