Nessuno lo sa con certezza, ma l’uscita social con cui ieri LeBron James ha annunciato una seconda ‘Decision’ che verrà rivelata oggi nel tardo pomeriggio ha subito scatenato le voci che vorrebbero il super veterano pronto a ritirarsi a fine stagione. E così i prezzi per quella che potrebbe essere l’ultima partita di King James sono schizzati alle stelle, toccando cifre minime oltre i 400 dollari

