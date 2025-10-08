Tatum diventa Chief Basketball Officer per Duke

L'università di Duke ha annunciato che Jayson Tatum diventerà il Chief Basketball Officer della squadra di pallacanestro, assumendo un ruolo da consulente a stretto contatto col coach Jon Scheyer. Tatum, che sta recuperando dall’infortunio al tendine d’Achille subito a maggio, sarà un punto di riferimento per la squadra e farà da mentore ai giocatori, tra cui anche l’azzurro Dame Sarr

Se già non c’era ancora, nella rubrica dell'azzurro Dame Sarr potrà presto esserci il numero di telefono di un campione NBA. Come ha annunciato la stessa università di Duke con un comunicato, Jayson Tatum diventerà il Chief Basketball Officer della squadra di pallacanestro, assumendo un ruolo da consulente speciale su base volontaria a stretto contatto col coach Jon Scheyer. Tra i compiti di Tatum ci saranno visite di persona con la squadra per aiutarli nel loro sviluppo, nel percorso verso il professionismo e sulla cultura di squadra, fungendo da mentore anche in aree esterne al campo come il management, il personal branding e la gestione del tempo. Tatum parteciperà anche da remoto alle discussioni della squadra sulla costruzione del roster riportando a coach Scheyer. "Questo programma significa tantissimo per me: ho passato dei momenti incredibili qui", ha detto Tatum, che ha speso la stagione 2016-17 coi Blue Devils prima di dichiararsi al Draft. "Guardo già ogni partita, torno ogni volta che posso e parlo spesso con coach Scheyer. Avere la possibilità di formalizzare il mio rapporto con il programma e ampliare la mia capacità di avere un impatto sui giocatori e sulla cultura significa tutto per me. Noi ex giocatori sentiamo tutti la responsabilità di supportare la prossima generazione di giocatori di Duke".